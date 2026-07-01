Senzacija in pol? Bosanci želijo zapreti usta Američanom.

Na SP 2026 se obeta nov spektakularni večer. Začelo se bo že ob 18. uri, ko se bosta za osmino finala potegovala Anglija in DR Kongo. Tudi nadaljevanje bo v znamenju evropsko-afriškega spopada, ob 22. uri se bosta udarila Belgija in Senegal, v noči na četrtek, obračun se bo začel ob 2. uri po slovenskem času, pa bi znalo biti še kako pestro v okolici San Francisca. ZDA se bodo namerile na Bosno in Hercegovino, ki ima v Sloveniji veliko simpatizerjev. Lahko "zmaji" pokvarijo načrte Američanom ter pokvarijo popolno pravljico sogostiteljev? Med najboljših 16 sta se namreč že uvrstili tako Kanada kot tudi Mehika.

SP 2026, šestnajstina finala:

1. julij, sreda:

Dvoboj, za katerega vlada največje zanimanje na sončni strani Alp, se bo začel najbolj pozno. Dve uri po polnoči po slovenskem času se bosta v Santa Clari, v okolici San Francisca pomerila ZDA in BiH, za katero nastopata tudi dva igralca, rojena v ZDA. To sta Tarik Muhamerović, ki se po odsluženi kazni vrača v ekipo, ter Arjan Malić, ki je pri 20 letih debitiral na SP proti Katarju (3:1).

Pochettino umirja konje in spoštuje BiH

Selektor ZDA Mauricio Pochettino dojema dvoboj z BiH kot finale svetovnega prvenstva. Foto: Reuters Američane je zajela evforija. Mnoge je ponesla v neslutene višave, v poplavi takšnih in drugačnih novic, novinarka Abigail Velez je v eni podžgala bosanski ponos, ko je rekla, kako sploh ne bi našla BiH na zemljevidu, pa se selektor ZDA Mauricio Pochettino boji, da bi lahko to Američanom prineslo več slabega kot dobrega.

Zato Argentinec, vajen velikih tekem, nenazadnje je leta 2019 vodil Tottenham v finalu lige prvakov, umirja konje in opozarja varovance: "To tekmo moramo dojemati kot finale svetovnega prvenstva. Če ne bomo tako razmišljali, bi lahko trpeli in se mučili. Videli smo, kako zahtevne so tekme izločilnega dela. To so tekme, po katerih nimaš več popravnega izpita. Če bomo napredovali, moramo tudi naslednjo tekmo jemati kot finale," mu ni všeč, da je javnost oklicala ZDA za favorite dvoboja.

"Razumem, da nas smatrajo za favorite, ker smo ZDA in gostitelji prvenstva. Vseeno pa zelo spoštujemo BiH," sporoča Pochettino. Američani so sicer izgubili že desetkrat zapored proti tekmecem iz Evrope. Nazadnje jih je v skupinskem delu, ko so odpočili mnoge prvokategornike, s 3:2 premagala že odpisana Turčija.

Ameriški navijači vztrajno ponavljajo "Verjamem" (I Believe), slogan, s katerim sporočajo, kako bi se lahko ZDA vmešale v boj za svetovni naslov. Foto: Reuters

Tokrat bodo imeli opravka s srčno izbrano vrsto, ki je spomladi prekrižala načrte Italiji in Walesu, na SP 2026 pa izgubila le proti Švici. "Zelo spoštujem reprezentanco ZDA. Lepo je videti, kako igra in koristijo evforijo ob SP 2026. Skušali bomo zadržati tisto, kar nam je pripeljalo na SP. To je naša zmagovalna miselnost, pristop in voljni moment. Nasmejan sem, za to so zaslužni moji varovanci. Srečen sem, da sem še lahko v ZDA," selektor BiH Sergej Barbarez pripisuje vlogo favorita Američanom, a tudi dodaja, kako so napravili dober načrt za dvoboj, s katerim bi se lahko kakovostno zoperstavili tekmecu. Nogometašem BiH ne manjka motiva, to bo največja tekma v zgodovini države. Prva izločilna tekma na velikem tekmovanju.

Angleži so se nedavno že mučili z Afričani

Yoane Wissa je v skupinskem delu dosegel toliko zadetkov kot najboljši angleški strelec Harry Kane. Foto: Reuters Danes se bo najprej o udeležencu osmine finala odločalo ob 18. uri v Atlanti. Angleži vstopajo v dvoboj z DR Kongo kot absolutni favoriti. Selektor Thomas Tuchel ne bo mogel računati na Reeceja Jamesa, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil že tekmo s Panamo (2:0). Obramba treh levov bo najbolj pozorna na Yoaneja Wisso, ki se je podpisal pod tri od štirih zadetkov DR Konga v skupinskem delu. Slednji pozna odlično angleške nogometaše, saj nastopa v dresu Newcastla.

Angleži nočejo ponoviti napake proti Gani. Ko so se prvič na tem prvenstvu pomerili proti predstavniku Afrike, so imeli kar 78,8-odstotno posest, a se je tekma vseeno končala brez zadetkov (0:0). Takrat ni v polno zadel niti Harry Kane. To je najvišji odstotek na tem prvenstvu, po katerem ni ekipa niti enkrat zatresla mreže tekmeca. To bo podobno kot za BiH največja tekma v zgodovini ''leopardov'', ki bodo prvič zaigrali v izločilnem delu.

Strelski festival Belgije in Senegala?

Ob 22. uri se bo nadaljeval pester tekmovalni dan. Belgija, ki je začela SP 2026 zgolj z dvema remijema, a se nato le pravočasno prebudila in napolnila mrežo Novi Zelandiji (5:1), se bo pomerila s Senegalom. Selektor Rudi Garcia ima sladke težave. Ekipa, v kateri ne manjka izkušenih asov, bi lahko zaigrala z vsemi najmočnejšimi orožji. Nared je tudi Romelu Lukaku.

Senegal je v zadnji tekmi skupinskega dela s 5:0 pomendral Irak. Foto: Reuters

Afričanom največ skrbi povzroča zdravstveno stanje prvega vratarja Edouarda Mendyja. Na dvoboju proti Norveški (2:3) si je poškodoval koleno, tako da je prejel priložnost Mory Diaw. V napadu premore zelo kakovostne adute. Sadio Mane, Nicolas Jackson in Ismaila Sarr bi lahko povzročali obrambni vrsti rdečih vragov na čelu s Thibautom Courtoisom nemalo težav, tako da se v Seattlu obeta nepredvidljivo srečanje. Senegal je podobno kot Belgija na zadnji tekmi dosegel kar pet zadetkov.

Najboljši strelci: 6 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

5 – Haaland (Norveška)

4 – Dembele (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 21. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

1. julij, sreda:

Spored šestnajstine finala SP 2006: Nedelja, 28. junij Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0) Ponedeljek, 29. junij Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)

Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1) Torek, 30. junij Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)

Slonokoščena obala : Norveška 1:2 (0:1)

Francija : Švedska 3:0 (1:0) Sreda, 1. julij Mehika : Ekvador 2:0 (2:0)

18.00 Atlanta: Anglija – DR Kongo

22.00 Seattle: Belgija – Senegal Četrtek, 2. julij 2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA – Bosna in Hercegovina

21.00 Los Angeles: Španija – Avstrija Petek, 3. julij 1.00 Toronto: Portugalska – Hrvaška

5.00 Vancouver: Švica – Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija – Egipt Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana