Tragedija v Mehiki, med proslavljanjem ugasnili dve življenji

Ob današnjem praznovanju uvrstitve Mehike v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v Mehiki, Kanadi in ZDA sta v Ciudad de Mexicu umrli najmanj dve osebi, je poročanje mestnih oblasti povzela francoska tiskovna agencija AFP. Devetnajstletna ženska in 44-letni moški sta umrla zaradi zadušitve, so potrdile mestne oblasti. Lokalni mediji so poročali o tretji žrtvi, vendar oblasti tega še niso potrdile.

Mehika je na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu premagala Ekvador z 2:0 in si zagotovila mesto v osmini finala. To je bila tudi prva izločilna tekma, ki jo je Mehika dobila na svetovnem prvenstvu v 40 letih.

Po ocenah županovega urada se je na ulicah mehiške prestolnice, predvsem v središču mesta, na praznovanju zbralo več kot milijon ljudi. Že pred tekmo je morala zaradi neredov ob navijaški evforiji v več mestih posredovati policija, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters

V Monterreyu je več sto ljudi vdrlo na navijaški festival, policija pa je uporabila tudi solzivec. Telediario je poročal, da je bilo več ljudi ranjenih v prerivanjih, a sprva ni bilo uradnih poročil oblasti.

El FIFA Fan Fest en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, alcanzó y superó su aforo máximo (más de 150 mil personas estimadas contra 100 mil planeadas), por lo que las autoridades cerraron los portones desde las 05:00 pm.



Cientos de aficionados frustrados empujaron,… pic.twitter.com/ZER0sqcGCG — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 1, 2026

Potem ko je navijaška cona v parku Fundidora dosegla maksimalno kapaciteto 100.000 ljudi, so vhode zaprli, je poročal časnik El Norte. Zaradi tega so navijači poskušali na silo odpreti vrata, plezati čez ograje ali jih poskušali zrušiti.

V Ciudad de Mexicu se je za ogled obračuna na trgu Zocalo in bulvarju Paseo de la Reforma zbralo več sto tisoč ljudi. Tudi tam je več navijačev poskušalo vdreti na festival.

V Guadalajari pa je policija zadržala več navijačev zaradi podobnih incidentov, je poročal Milenio.