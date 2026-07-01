Haalanda povprašali o Braziliji. Odgovor je zmedel navijače.

Norveška takšne nogometne evforije ne pomni. Ko so vikingi na krilih Erlinga Haalanda izločili Slonokoščeno obalo in proslavljali zgodovinsko krstno zmago na izločilni tekmi svetovnega prvenstva v obdobju državne samostojnosti, veselju ni bilo videti konca. Evforija bo kmalu dosegla novo vrelišče, saj se bodo Norvežani v osmini finala SP 2026 pomerili z Brazilijo. Kako o tem izzivu razmišljajo največji norveški nogometni asi?

Bilo je tesno, a še toliko slajše. Norveška se je morala pošteno namučiti za preboj med 16 najboljših. Z 2:1 je ugnala Slonokoščeno obalo, zmagoviti zadetek, s katerim so se vikingi izognili podaljšku, pa je v 86. minuti prispeval kdo drug kot Erling Haaland. Norveški stroj za zadetke je na tem prvenstvu neusmiljen.

Erling Haaland na lestvici najboljših strelcev zaostaja le za Lionelom Messijem in Kylianom Mbappejem. Foto: Reuters

V tretjem nastopu je pozdravil že svoj peti zadetek na največjem reprezentančnem tekmovanju, kar ga pozna svet. "Bil sem že izčrpan, tako da sem pomislil, da ne bi zmogel odigrati še podaljška. Zato sem moral zadeti," je v navalu dobre volje po sladki zmagi nad Slonokoščeno obalo za norveško TV 2 povedal superzvezdnik Manchester Cityja.

Očeta premagala čustva

To je bil ganljiv dan za družino Haaland. Erlinga je namreč s tribun spremljal oče Alf-Inge Haaland. Pred 32 leti je zastopal barve Norveške na SP 1994 v ZDA, zdaj pa ga je nasledil zveneči sin, ki trese mreže tako pogosto, da je pri 25 letih že absolutni strelski rekorder norveškega nogometa.

Alf-Inge Haaland was visibly emotional when his son scored the winner for Norway ❤️ pic.twitter.com/1N3feSOtMZ — ITV Football (@itvfootball) June 30, 2026

Njegove predstave spremlja senzacionalna statistika. V državnem dresu je odigral 53 tekem, dosegel pa kar 60 zadetkov! Ko je zadel proti Slonom in odločil zmagovalca, so njegovega očeta premagala čustva. Televizijske kamere so ga ujele v solzah sreče.

Podobno je veljalo tudi za tisoče fanatičnih navijačev, ki so s svojim navijanjem, največ pozornosti je na drugi strani velike luže dvignilo skupinsko oponašanje veslanja, osvojili srca Američanov. Norveški nogometaši čutijo izjemno podporo, kakršne v preteklosti niso bili vajeni.

Soigralca poljubil na čelo

Patrick Berg je omogočil Erlingu Haalandu zlata vreden zadetek. Strelec se mu je temu primerno zahvalil. Foto: Reuters "To je nekaj fantastičnega, ogromnega. Če ne bi bil tukaj in igral za reprezentanco, bi bil verjetno na tribunah in navijal. Če ne bi bil v ZDA, pa bi bil zdaj na ulicah v Oslu in navijal. Ta trenutek je potrebno uživati. Pišemo zgodovino, to je nekaj velikega," je v pogovoru za NRK poudaril, kako je lepo biti v teh dneh Norvežan, saj je čutiti podporo celotne države. "Država je s pomočjo nogometa postala enotna, drug drugemu smo prijatelji. Tako bi tudi moralo biti vselej. To bo spremenilo Norveško."

Po zadetku je bil presrečen, nesebičnega podajalca Patricka Berga pa je poljubil na čelo. V zahvalo za asistenco, s pomočjo katere je obnorel Norvežane in postavil končni temelj zgodovinski prvi zmagi vikingov v izločilnem delu svetovnih prvenstev. Na mundialih so se tretjič uvrstili med najboljših 16, šele letos pa so izkusili sladkost zmage v izločilnem delu.

Se lahko ponovi zgodovina?

Po zmagi nad Slokonoščeno obalo si je nadel na glavo vikinško čelado. Foto: Reuters V osmini finala čaka Norvežane velik spektakel. V New Yorku, na prizorišču finalnega dejanja letošnjega SP, se bodo zoperstavili Braziliji, petkratnim svetovnim prvakom. Ko so Haalanda vprašali, kakšne so možnosti Skandinavcev proti Braziliji, je sledil kratek, a jedrnat odgovor. "Naše možnosti so zelo majhne." Ko so ga povprašali, zakaj tako razmišlja, je Haaland pripomnil: "Zato, ker je Brazilija velik favorit."

Njegov odgovor je zagotovo zmedel navijače, ki so v zanosu evforije prepričani, da bi lahko Norveška ponovila zgodovinski podvig iz leta 1998. Vikingi so takrat še zadnjič pred letošnjim mundialom nastopili na največjem tekmovanju. Prebili so se med 16 najboljših, v skupinskem delu pa presenetili Brazilce in jih premagali z 2:1. Bi se lahko zgodovina ponovila?

"Ko smo odraščali, smo se veliko naposlušali o tej tekmi. Zdaj se podobna priložnost nasmiha nam. Fantastično. Ko igraš na svetovnem prvenstvu, je ni večje tekme, kot tista proti Braziliji. Veselimo se tega dvoboja, v nogometu pa je vse mogoče. Videli bomo, ali smo sposobni preskočiti še eno oviro," je dejal norveški kapetan Martin Odegaard, mladi krilni napadalec Antonio Nusa, strelec prvega zadetka proti Slonokoščeni obali, pa ni skrival veselja, da se bo pomeril proti deželi, pri kateri se dokazuje tudi njegov velik idol Neymar.

Norveška je na SP 2026 "odveslala" med 16 najboljših. Foto: Reuters

"Zelo zabavno se bo spopasti z Brazilijo, Neymarjem in vsemi igralci. Uživali bomo. Upam, da bodo uživali tudi naši navijači. To bo nova dobra tekma z naše strani," je prepričan 21-letni nogometaš RB Leipziga.

Norveška in Brazilija se bosta spopadli za četrtfinalno vstopnico v nedeljo ob 22. uri po slovenskem času.