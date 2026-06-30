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Avtor:
Ž. L.

Torek,
30. 6. 2026,
13.20

Osveženo pred

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Portugalska nogometna reprezentanca hrvaška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ricardo Carvalho

Torek, 30. 6. 2026, 13.20

1 ura, 15 minut

Cristiano Ronaldo tolažil strtega Carvalha

Žalostna vest pretresla Portugalce tik pred tekmo s Hrvaško #video

Avtor:
Ž. L.

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Ricardo Carvalho, Cristiano Ronaldo, SP 2026 | Cristiano Ronaldo je tolažil dolgoletnega reprezentančnega kolega. | Foto Posnetek zaslona

Cristiano Ronaldo je tolažil dolgoletnega reprezentančnega kolega.

Foto: Posnetek zaslona

Tabor portugalske nogometne reprezentance je pred velikim obračunom s Hrvaško v šestnajstini finala svetovnega prvenstva pretresla žalostna novica. Ricardo Carvalho, pomočnik selektorja Roberta Martineza, je izgubil očeta.

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Portugalsko reprezentanco v noči na petek čaka eden od vrhuncev šestnajstine finala na letošnjem SP v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Torontu se bo pomerila z reprezentanco, ki se je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih zavihtela na drugo (Rusija 2018) in tretje mesto (Katar 2022).

Hrvaška in Portugalska v skupinskem delu nista bili posebej prepričljivi. | Foto: Reuters Hrvaška in Portugalska v skupinskem delu nista bili posebej prepričljivi. Foto: Reuters

Hrvaška v skupinskem delu sicer ni bila posebej prepričljiva, mnogi so že pred prvenstvom opozarjali na starost jedra reprezentance, poraz na uvodni tekmi proti Angliji je dvome le še okrepil, a četa Zlatka Dalića se je znova uspešno prebila v izločilne boje mundiala. Tukaj pa se začenja novo tekmovanje, poudarja tudi zahtevna hrvaška javnost. Luka Modrić in soigralci imajo dovolj kakovosti in izkušenj, da so lahko na tekmah na izpadanje izjemno neugoden nasprotnik za vsako reprezentanco, tudi za evropske prvake iz leta 2016.

Tudi Portugalska v skupinskem delu ni izpolnila visokih pričakovanj navijačev. Prvenstvo je odprla z remijem proti reprezentanci DR Kongo, sledila je visoka zmaga nad Uzbekistanom, nato pa znova razočaranje in remi proti Kolumbiji, ki je bila na obračunu za prvo mesto v skupini boljši, nevarnejši nasprotnik.

Carvalho na očetov pogreb v domovino

Spopad evropskih velikanov vseeno velja za enega od najtežje pričakovanih obračunov šestnajstine finala, Portugalci pa ostajajo v vlogi favoritov. Pripravo na tekmo je sicer v začetku tedna v portugalskem taboru presekala žalostna novica iz domovine. Ricardo Carvalho, pomočnik selektorja Roberta Martineza, je prejel žalostno vest o smrti 69-letnega očeta.

Čustven objem Ronalda in Carvalha:

Carvalho je bil član portugalske izbrane vrste, ki se je pred desetimi leti povzpela na evropski nogometni prestol, s Chelseajem je trikrat postal angleški prvak, v dresu madridskega Reala si je pokoril Španijo, pred tem pa je s Portom pod taktirko Joseja Mourinha v sezoni 2003/04 osvojil tudi zgodovinski naslov v ligi prvakov.

Upokojeni branilec je v ponedeljek v Palm Beachu na Floridi še sodeloval na treningu, kjer so kamere ujele tudi njegov objem s Cristianom Ronaldom. Trening se je začel z minuto molka. Carvalho naj bi se nato vrnil v domovino, da bi se lahko udeležil očetovega pogreba. Ali se bo na ameriška tla vrnil pravočasno, da bo že v noči na petek stal ob Martinezu na tekmi s Hrvaško, za zdaj ni znano.

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