Ganljiva poteza Mbappeja, ki je navdušila svet

Francoska nogometna reprezentanca je proti Švedski demonstrirala moč, s kakršno bi lahko na tem svetovnem prvenstvu prišla še zelo daleč. Na stadionu MetLife je s 3:0 nadigrala Švedsko, kapetan Kylian Mbappe pa ni blestel le z zadetki (dosegel je dva in na lestvici najboljših strelcev ujel vodilnega Lionela Messija), ampak tudi s potezo, s katero je ganil svojega selektorja Didierja Deschampsa in dokazal, da ima veliko srce.

Galski petelini so bili vsaj za razred boljši tekmec od Švedske, ki je zelo trpela v obrambi. Če Skandinavcem ne bi priskočila na pomoč sreča, zvezdniki Francije so kar nekajkrat zadeli okvir vrat, bi bila lahko končna zmaga favoritov še izdatnejša. Tako pa se je dvoboj v East Rutherfordu, kjer bo 19. julija odigran tudi finale svetovnega prvenstva, končal z zmago Francije 3:0. Dvoboj je zaznamoval zlasti dvakratni strelec Kylian Mbappe. A ne le z zadetki, ampak tudi s potezo, s katero je le še potrdil enotnost v francoski reprezentanci. Kaj se je zgodilo?

"To predstavlja duh v naši ekipi"

Ko je Mbappe po številnih zapravljenih priložnostih ob koncu prvega polčasa le zatresel mrežo Švedsko in Francijo povedel v vodstvo z 1:0, je stekel proti selektorju Didierju Deschampsu in ga objel. Zgledu so sledili tudi drugi igralci. "Mislim, da to predstavlja duh v naši ekipi, to je del našega DNK. Skupaj smo," je poudaril francoski kapetan za beIN Sports. Njegov selektor je zaradi smrti matere in pogreba izpustil zadnjo tekmo skupinskega dela proti Norveški (4:1), zdaj pa so mu varovanci na krilih Mbappeja dali vedeti, kako lahko vselej računa na njihovo podporo.

Kylian Mbappe je prvi nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev, ki je na izločilnih tekmah dosegel dvomestno število zadetkov. Foto: Reuters

"Vemo, kako težka izkušnja je za selektorjem. Na žalost mora vsak skozi to enkrat v življenju in je to zelo težko. So pomembnejše stvari od nogometa, ampak mora vedeti - in tudi ve -, da z nami nikoli ne bo sam. Karkoli se zgodi, ga bomo podprli," je dejal zvezdnik madridskega Reala, ki mu gre na letošnjem svetovnem prvenstvu imenitno.

Dosegel je že šest zadetkov, toliko jih je uspelo zatresti le še Lionelu Messiju, na večni lestvici strelcev na svetovnih prvenstvih se je zavihtel na drugo mesto in zaostaja le še za Argentincem, postavil pa je tudi nov mejnik. Je namreč prvi nogometaš, ki je na svetovnih prvenstvih zgolj na tekmah izločilnega dela dosegel dvomestno število. Po dveh zadetkih, ki ju je dosegel proti Švedski, je že pri številki deset. Nova priložnost za izboljšanje mejnika sledi že kmalu, ko se bo Francija v osmini finala udarila s Paragvajem.

Švedska obramba je imela ogromno dela s francoskim kapetanom. Foto: Reuters

"Paragvaj je dokazal, da je ekipa, ki jo je potrebno jemati resno. Premagal je Nemčijo. Na svetovnem prvenstvu ni lahkih tekem. Na tekmo s Paragvajem odhajamo z namenom, da jo dobimo," se je vroči francoski strelec, ki ima komaj 27 let in nastopa na svojem tretjem mundialu, a se lahko že pohvali z marsikaterim strelskim presežkom, dotaknil sobotnega obračuna osmine finala proti Paragvaju. Eni izmed največjih senzacij letošnjega tekmovanja, saj je po izvajanju 11-metrovk izločil Nemčijo.

Deschamps: Kylianova gesta me je ganila

Če je elf na zadnjih svetovnih prvenstvih le bleda senca štirikratnih svetovnih prvakov, pa gre Francozom pod vodstvom Deschampsa odlično. Na zadnjih dveh mundialih so vselej zaigrali v finalu, tudi letos spadajo v ožji krog favoritov za najvišja mesta. Francoski selektor bo po koncu svetovnega prvenstva po 14 letih zapustil mesto selektorja, zato doživlja to tekmovanje še toliko bolj čustveno. Ko se je po smrti matere in njenem pogrebu vrnil iz Francije, je naletel na plemenit odgovor izbrancev. Bil je ganjen. "Na osebni ravni me je ganila Kylianova gesta. On je naš kapetan. Tega ne govorim kar tako, je zgled od prvega dneva," je povedal po čustveni tekmi proti Švedski.

Ganjeni Didier Deschamps se je poklonil Kylianu Mbappeju. Foto: Reuters

"Ekipa je ostala enotna, naredila je to, kar je morala, tudi v moji odsotnosti. Bilo je bolje zame in zanjo, da me ni bilo takrat zraven. Od trenutka, ko sem se vrnil, so igralci vedeli, da sem z njimi. Sama miselnost ekipe ne dobiva tekem, še predobro pa vem, da jih lahko izgubi," je dodal francoski selektor, ki je v nadaljevanju srečanja tudi sam izkazal čast Mbappeju. Ko je namreč strelec dveh zadetkov proti Švedski zapuščal igrišče, mu je namenil spoštljivo gesto in se mu ob robu igrišča poklonil.