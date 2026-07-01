Norveška reprezentanca se je z golom Erlinga Haalanda za zmago z 2:1 nad Slonokoščeno obalo uvrstila v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva 2026, ki ga gostijo ZDA, Mehika in Kanada. Haaland in soigralci so na zelenici proslavili z vikinškim veslanjem, s katerim v teh dneh svet navdušujejo norveški navijači.

In seveda so navijači veslali tudi po zmagi na stadionu AT&T v Arlingtonu. Če pa se je že tekma igrala v Teksasu, so slavju Norvežani dodali še teksaški plesni dvokorak (mednje se je pomešalo nekaj privržencev mehiške reprezentance). Poglejte nekaj utrinkov izpred stadiona v videu.