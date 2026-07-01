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Avtor:
M. P.

Sreda,
1. 7. 2026,
0.15

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norveška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu navijači Erling Haaland Teksas

Sreda, 1. 7. 2026, 0.15

1 ura, 2 minuti

Po zmagi Norveške nad Slonokoščeno obalo

Norveški navijači veslali in še plesali po teksaško #video

Avtor:
M. P.

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SP 2026 navijači Norveška | Norveški navijači na tribunah stadiona AT&T v Arlingtonu. | Foto Reuters

Norveški navijači na tribunah stadiona AT&T v Arlingtonu.

Foto: Reuters

Norveška reprezentanca se je z golom Erlinga Haalanda za zmago z 2:1 nad Slonokoščeno obalo uvrstila v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva 2026, ki ga gostijo ZDA, Mehika in Kanada. Haaland in soigralci so na zelenici proslavili z vikinškim veslanjem, s katerim v teh dneh svet navdušujejo norveški navijači.

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In seveda so navijači veslali tudi po zmagi na stadionu AT&T v Arlingtonu. Če pa se je že tekma igrala v Teksasu, so slavju Norvežani dodali še teksaški plesni dvokorak (mednje se je pomešalo nekaj privržencev mehiške reprezentance). Poglejte nekaj utrinkov izpred stadiona v videu.
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