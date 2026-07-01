Norišnica v Mehiki, Mbappe in Francija z rušilno močjo, Haaland rešil Norveško

Nogometaši Mehike nadaljujejo sanjski niz na SP 2026. V 1/16 finala so na kultnem stadionu Azteca z 2:0 premagali Ekvador. Na dvoboju je delil pravico Slovenec Slavko Vinčić in v izdihljajih srečanja zaradi kršenja pravil izključil zvezdnika Arsenala Piera Hincapieja. Pred tem sta se v osmino finala uvrstili Norveška in Francija. Vikingi so z 2:1 ugnali Slonokoščeno obalo, zmagoviti zadetek je dosegel Erling Haaland, galski petelini pa so navdušili proti Švedski (3:0). Bili so za razred boljši, pokazali izjemno predstavo, polno priložnosti in vrhunskih potez, kapetan Kylian Mbappe pa je dosegel dva gola in na lestvici najboljših strelcev ujel Lionela Messija.

SP 2026, šestnajstina finala:

30. junij, torek:

Pravkar se za vstopnico v osmini finala potegujeta Mehika in Ekvador. Pravico deli slovenski sodnik Slavko Vinčić, Mehičanom pa se nasmiha nadaljevanje sanjskega niza. Sogostitelji SP 2026 so bili edina reprezentanca, ki je v skupinskem delu nanizala tri zmage brez prejetega gola. Ekvador je po drugi strani blestel v južnoameriških kvalifikacijah, na SP 2026 pa po ponesrečenem začetku ujel zalet šele takrat, ko je vrag pošteno vzel šalo, in si z zmago nad Nemčijo utrl pot med najboljših 32.

Mehika se je uvrstila med 16 najboljših v veličastnem slogu. Foto: Reuters

Stadion Azteca, na katerem se stiska 80 tisoč fanatičnih navijačev, bi lahko še enkrat več predstavljal domačo nogometno trdnjavo. Mehika je od leta 1966 na njem izgubila le dvakrat. Na zadnjih 24 tekmah je nepremagana. Če upoštevamo vse tekme, ni Mehika doživela poraza že 11 dvobojev zapored, v tem obdobju pa je prejela skupno le dva zadetka!

Dvoboj se je zaradi močne nevihte začel z enourno zamudo, ob 4. uri po slovenskem času. Prva priložnost se je ponudila gostom iz Ekvadorja, v 18. minuti je zunanji del mreže zatresel John Yeboah Zamora, nato pa se je začel šov sogostiteljev SP 2026. Najprej je bil v 22. minuti po izjemnem protinapadu prehiter za obrambo Ekvadorja "mehiški Kolumbijec" Julian Quinones, v 31. minuti pa je zadel v polno še Raul Jimenez in poskrbel za delirij občinstva. To je bil že njegov 47. zadetek za izbrano vrsto, Mehiki pa se nasmiha prva zmaga v izločilnem delu svetovnega prvenstva po letu 1986! Tudi tokrat jo je proslavljala na domačih tleh.

Mehičani niso najbolje sprejeli odločitve Slavka Vinčića, ki je sredi prvega polčasa odmor za osvežitev (hydration break) označil ravno v trenutku, ko bi lahko domačini speljali nevaren napad. Foto: Reuters

Francija silovito, a šele 15. strel se je končal z golom!

Kylian Mbappe proti Švedski. Foto: Reuters Številni zvezdniki so bili na delu v East Rutherfordu, kjer sta se na stadionu MetLife spopadli Francija in Švedska. Favoriti so bili galski petelini, ki so na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih igrali v finalu. Na prejšnji tekmi se je ob Kylianu Mbappeju strelsko prebudil še Ousmane Dembele. A tudi Švedi imajo zvezdnike v napadu. Alexander Isak in Viktor Gyökeres sta bili najmočnejši imeni na papirju, na tem mundialu pa je bil strelsko še bolj vroč Anthony Elanga.

Kylian Mbappe ni mogel verjeti, kaj vse so zapravili. Foto: Reuters Francozi so hitro potrdili vlogo favorita. Prvi je zapretil Bradley Barcola, v 20. minuti pa je zabil Mbappe, a je stranski sodnik dvignil zastavico za prepovedan položaj. Šlo je za centimetre. Pritisk Francije ni pojenjal.

V 30. minuti je Jacob Widell Zetterstrom izvrstno branil Adrienu Rabiotu. Dve minuti pozneje pa je bil vratar Švedske premagan, a se je po strelu Mbappeja zatresla leva vratnica. Dramatični trenutki so si kar sledili. V 35. minuti je Michael Olise prekrasno in spektakularno streljal s škarjicami, a zadel desno vratnico. Odbito žogo je na nogo dobil Dembele, brcnil jo je le nekaj centimetrov mimo vrat. Petnajsti strel Francije, šesti znotraj okvira vrat, pa je vendarle zletel v mrežo. Podal je Dembele, v 45. minuti pa neubranljivo streljal Mbappe. To je bil njegov že 17. gol na mundialih.

Kyliann Mbappe je ob koncu prvega polčasa neubranljivo streljal in zadel za 1:0. Foto: Reuters

Kylian Mbappe je dal na tem mundialu že šest golov. Foto: Reuters Francija je prevladovala že na sredini igrišča. Izvrstno ekipno akcijo je v 53. minuti kronal Bradley Barcola. Po natančni podaji Oliseja je zadel za vodstvo z 2:0. Preostanek tekme je bil samo še formalnost, še en gol Francije je visel v zraku.

In po novi podaji Oliseja, s petimi asitencami je najboljši podajalec na tem prvenstvu, ga je v 74. minuti dosegel Mbappe. Z 18. golom se je na enega približal rekorderju svetovnih prvenstev Lionelu Messiju. Na tem prvenstvu sta jih oba dala že šest. Končna statistika strelov je povedala vse o premoči Francije: 25:8 proti golu, 12:3 znotraj okvira vrat.

Kdo drug kot Haaland rešil Norveško

Antonio Nusa je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Norveške z 1:0. Foto: Reuters Norvežani imajo eno bolj zvezdniških ekip na letošnjem mundialu, zlasti kar zadeva napad, kjer vliva strahospoštovanje Erling Haaland. Na uvodnih dveh tekmah je dosegel štiri gole. Nato je počival, oslabljeni Skandinavci so izkusili moč razigranih Francozov (1:4). Proti Slonokoščeni obali pa so igrali tudi kapetan Martin Odegaard, pa soigralec Jana Oblaka pri Atleticu Alexander Sorloth in član Leipziga Antonio Nusa, a vseeno več kot pol ure niso imeli ene same omembe vredne priložnosti. Njihovi navijači, ki navdušujejo z "veslanjem", so si oddahnili šele v 39. minuti. Po izvrstni individualni potezi je s strelom po diagonali zadel Nusa. Vratar Yahia Fofana ni imel nobenih možnosti. Po doseženem zadetku so se Norvežani le sprostili in ob koncu polčasa sta imela priložnost za povišanje vodstva Haaland in Sorloth. V sodnikovem dodatku je z glavo prek vrat streljal Emmanuel Agbadou, kar je bila najlepša priložnost Slonokoščene obale.

Erling Haaland je zadel za napredovanje Norveške. Foto: Reuters V drugem polčasu so morali pobudo prevzeti sloni, kot imenujejo nogometaše Slonokoščene obale. V 55. minuti je po odbitku dobro streljal Nicolas Pepe, a je še bolje branil Orjan Nyland. Sredi drugega dela igre je bila Norveška blizu vodstvu z 2:0. Streljal je Torbjorn Lysaker, vratar je bil premagan, a je Amad Diallo žogo odbil z golove črte. Tekma se je začela znova v 74. minuti, ko je prav nogometaš Manchester Cityja Diallo zadel za izenačenje na 1:1. A je Norveško rešil kdo drug kot Haaland. Za zadetek za 2:1 se sicer lahko za res lepo podajo zahvali Patricku Bergu. Tega so pokrivali trije nogometaši, a je spravil žogo pred vrata, kjer je bil sam napadalec Cityja, ki je žogo samo potisnil v mrežo. Globoko v sodnikovem dodatku je z velike razdalje streljal Diallo, a se je s parado izkazal Nyland. In tako je z zmago 2:1 Norveška postala prva evropska reprezentanca v osmini finala.

Ne le navijači, z veslanjem so proslavili tudi nogometaši. Norveška se je prvič v tem stoletju uvrstila v osmino finala. V boju za četrtfinale jo čaka dvoboj z Brazilijo, katero je ugnala na SP 1998 v Franciji. Foto: Reuters

Najboljši strelci:



6 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina),

5 – Haaland (Norveška)

4 – Dembele (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 20. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

30. junij, torek:

Spored šestnajstine finala SP 2006: Nedelja, 28. junij Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0) Ponedeljek, 29. junij Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)

Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1) Torek, 30. junij Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)

Slonokoščena obala : Norveška 1:2 (0:1)

Francija : Švedska 3:0 (1:0) Sreda, 1. julij Mehika : Ekvador 2:0 (2:0)

18.00 Atlanta: Anglija – DR Kongo

22.00 Seattle: Belgija – Senegal Četrtek, 2. julij 2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA – Bosna in Hercegovina

21.00 Los Angeles: Španija – Avstrija Petek, 3. julij 1.00 Toronto: Portugalska – Hrvaška

5.00 Vancouver: Švica – Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija – Egipt Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana