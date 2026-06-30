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Avtor:
A. T. K.

Torek,
30. 6. 2026,
10.30

Osveženo pred

8 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Japonska

Torek, 30. 6. 2026, 10.30

8 minut

Zaradi izpada Japonske žalujejo tudi čistilci: viralni posnetek nasmejal splet #video

Avtor:
A. T. K.

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japonski navijač | Japonski navijači so znani po tem, da po tekmi temeljito počistijo tribune. | Foto Guliverimage

Japonski navijači so znani po tem, da po tekmi temeljito počistijo tribune.

Foto: Guliverimage

Kot smo že poročali, je Japonska po dramatični tekmi šestnajstine finala svetovnega prvenstva z 1:2 izgubila proti Braziliji. A izpad Samurajev ni užalostil samo japonskih nogometašev in njihovih navijačev, ampak je zagotovo vplival tudi na čistilce na nogometnih stadionih, ki bodo japonske navijače prav gotovo pogrešali.

Japonski navijači že vrsto let slovijo kot eni najbolj simpatičnih in spoštovanih na svetu. Ne le zaradi svoje vljudnosti in prijaznosti, temveč tudi zaradi navade, da po vsaki tekmi za seboj temeljito počistijo tribune. Sprehodijo se med vrstami sedežev in v velike vreče zberejo odpadke, ki po koncu tekme ostanejo na stadionu. Enako temeljito se čiščenja garderobe lotijo tudi igralci in osebje. 

Prav zato je izpad Japonske navdihnil viralni meme, ki je hitro obkrožil splet. Posnetek, na katerem Lionel Messi joče, je nekdo opremil s pripisom: "Čistilci po tem, ko je Japonska izpadla s svetovnega prvenstva."

japonski navijač | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Video je, pričakovano, postal spletna uspešnica. Zbral je več kot 250 tisoč všečkov in okoli štiri milijone ogledov.

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