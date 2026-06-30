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Avtor:
A. T. K.

Torek,
30. 6. 2026,
8.50

Osveženo pred

56 minut

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Cody Gakpo izguba SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Nizozemska

Torek, 30. 6. 2026, 8.50

56 minut

Najbolj čustven zadetek mundiala

Nizozemski napadalec Cody Gakpo tri dni po smrti sina zadel v solzah #video

Avtor:
A. T. K.

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Cody Gakpo | Nizozemski napadalec Cody Gakpo je tri dni po smrti sina zadel gol na svetovnem prvenstvu in ga posvetil svoji družini. | Foto Reuters

Nizozemski napadalec Cody Gakpo je tri dni po smrti sina zadel gol na svetovnem prvenstvu in ga posvetil svoji družini.

Foto: Reuters

Nizozemski napadalec Cody Gakpo je na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva proti Maroku dosegel enega najbolj čustvenih zadetkov turnirja. Le tri dni po tem, ko sta s partnerico sporočila, da sta med nosečnostjo izgubila sina, je reprezentanco tulipanov popeljal v vodstvo, nato pa padel na kolena in planil v jok.

Cody Gakpo, napadalec Liverpoola, je zadel na tekmi, ki se je po rednem delu končala z 1:1, po izvajanju enajstmetrovk pa je s 3:2 napredoval Maroko. A trenutek, ki je najbolj zaznamoval obračun, ni bil zgolj športen, ampak globoko oseben. Gakpo in njegova partnerica Noa van der Bij sta namreč tri dni pred tekmo javnosti sporočila žalostno novico, da je njun sin umrl med nosečnostjo.

Cody Gakpo | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Strtega srca deliva bolečo novico, da je najin otrok umrl med nosečnostjo. Hvala za vso ljubezen in podporo. Elijah Raphael Gakpo, za vedno ljubljen, za vedno najin sin," je na Instagramu zapisala Noa van der Bij.

Gakpo je ob tem zapisal, da je to za njuno družino "neverjetno težko obdobje", javnost pa prosil za razumevanje in zasebnost.

Kljub nepredstavljivi osebni bolečini se je 27-letni napadalec odločil, da ostane z nizozemsko reprezentanco in pomaga soigralcem na svetovnem prvenstvu. Na turnirju je sicer v izjemni formi, na štirih tekmah je dosegel tri zadetke in prispeval še asistenco.

Njegov zadetek proti Maroku je bil zato veliko več kot le gol v izločilnih bojih svetovnega prvenstva. Bil je posvetilo partnerici Noi in sinu Elijahu, ki ga starša ne bosta nikoli pozabila.

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