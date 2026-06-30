Nizozemski napadalec Cody Gakpo je na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva proti Maroku dosegel enega najbolj čustvenih zadetkov turnirja. Le tri dni po tem, ko sta s partnerico sporočila, da sta med nosečnostjo izgubila sina, je reprezentanco tulipanov popeljal v vodstvo, nato pa padel na kolena in planil v jok.

Cody Gakpo, napadalec Liverpoola, je zadel na tekmi, ki se je po rednem delu končala z 1:1, po izvajanju enajstmetrovk pa je s 3:2 napredoval Maroko. A trenutek, ki je najbolj zaznamoval obračun, ni bil zgolj športen, ampak globoko oseben. Gakpo in njegova partnerica Noa van der Bij sta namreč tri dni pred tekmo javnosti sporočila žalostno novico, da je njun sin umrl med nosečnostjo.

Foto: Reuters

"Strtega srca deliva bolečo novico, da je najin otrok umrl med nosečnostjo. Hvala za vso ljubezen in podporo. Elijah Raphael Gakpo, za vedno ljubljen, za vedno najin sin," je na Instagramu zapisala Noa van der Bij.

Gakpo je ob tem zapisal, da je to za njuno družino "neverjetno težko obdobje", javnost pa prosil za razumevanje in zasebnost.

Cody Gakpo remained on the field after the Netherlands' loss at the World Cup.



He did his family, team and country so proud tonight 👏❤️ pic.twitter.com/qlUqnSf7ZN — ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2026

Kljub nepredstavljivi osebni bolečini se je 27-letni napadalec odločil, da ostane z nizozemsko reprezentanco in pomaga soigralcem na svetovnem prvenstvu. Na turnirju je sicer v izjemni formi, na štirih tekmah je dosegel tri zadetke in prispeval še asistenco.

Emocionante a reação do jogador Gakpo, da Holanda, após o gol. Todo o banco de reservas foi cumprimentá-lo. No sábado, ele e a esposa anunciaram a perda do filho, ainda durante a gravidez. Ele foi liberado pelo técnico, mas a pedido da esposa, decidiu continuar no mundial 🥺… pic.twitter.com/vNh2Sa7GnK — Mariana Oliveira (@marioliveirain) June 30, 2026

Njegov zadetek proti Maroku je bil zato veliko več kot le gol v izločilnih bojih svetovnega prvenstva. Bil je posvetilo partnerici Noi in sinu Elijahu, ki ga starša ne bosta nikoli pozabila.

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