Solze sreče, nepopisna evforija in rajanje navijačev. Paragvaj po senzacionalni zmagi nad Nemčijo doživlja eno najlepših nogometnih pravljic. Predsednik Santiago Pena je današnji dan proglasil za državni praznik, branilec Gustavo Gomez pa po sladkem preboju v osmino finala SP 2026 sporoča: To zmago posvečamo celotnemu paragvajskemu narodu.

Kako hitro se lahko v nogometu obrnejo stvari na glavo. Za Nemce se je letošnji mundial začel imenitno. Imeli so strelske vaje proti Kurakavu, zmagali kar s 7:1, Paragvaj pa je začel SP 2026 kot v nočnih morah. Bil je nemočen proti ZDA, izgubil z 1:4, med navijače pa se je naselil dvom. Dva tedna pozneje je slika povsem drugačna.

Paragvaj se je imenitno zoperstavil favorizirani Nemčiji in ji preprečil, da bi se uvrstila med 16 najboljših. Foto: Reuters

Čeprav je Paragvaj v dvoboj proti Nemčiji vstopil kot avtsajder, je nato z junaško igro, v kateri se je osredotočil zlasti na branjenje in iniciativo prepustil tekmecu, pokvaril načrte velikemu favoritu. Nemci so imeli kar 75-odstotno posest žoge. Zbrali so 719 podaj, Paragvaj pa jih je na drugi strani zgolj 161. Elf je prevladoval tudi v strelih na gol (21:7), a mu tudi to ni pomagalo, da bi si v 120 minutah priigral zmago.

Sledilo je dramatično izvajanje 11-metrovk, kjer je Paragvaj izkoristil tretjo zaključno žogico. Ko je Jose Canale suvereno premagal Manuela Neuerja, je sledilo ogromno slavje. V Paragvaju, južnoameriški državi z dobrimi šestimi milijoni prebivalcev, se je začelo noro proslavljanje ene največjih senzacij zadnjih svetovnih prvenstev. Nemci so prvič v zgodovini SP ostali praznih rok po izvajanju 11-metrovk. Pred tem so bili uspešni v vseh štirih primerih, v peto pa se jim je zalomilo.

Neverjetna smola! Navijači Paragvaja so spremljali izvajanje 11-metrovk na velikem televizijskem zaslonu, a nato zaradi "administrativne" težave ravno takrat, ko je Canale dosegel odločilni zadetek, naleteli na zatemnjeno sliko. Je bilo pa navdušenje toliko večje, ko se je vrnila slika, nogometaši Paragvaja pa so takrat že na zelenici proslavljali zmago:

Predsednik razglasil državni praznik

Navijači Paragvaja si bodo lahko v domovini dali povsem duška, saj je predsednik Santiago Pena današnji dan, torej torek, 30. junija, razglasil za državni praznik. To je, tako je navedel v posvetilu, storil v spomin in poveličanje epske zmage paragvajske reprezentance nad štirikratnim svetovnim prvakom Nemčijo ter zgodovinsko uvrstitev v osmino finala.

V Paragvaju je bilo po preboju v osmino finala zelo veselo. Foto: Reuters

Tako se v Paragvaju nadaljuje nogometna evforija. Predsednik je namreč razveselil ljubitelje nogometa z državnim praznikom že dan po tem, ko so si v južnoameriških kvalifikacijah zagotovili vstopnico za SP 2026.

Tako je bilo na ulicah Asunciona, ko se je Paragvaj uvrstil v osmino finala:

Fans in Paraguay are brought to tears in the streets as they upset Germany and advance to the Round of 16 🇵🇾 pic.twitter.com/Qh9U4rdFoo — Covers (@Covers) June 30, 2026

Prvič po 16 letih med najboljših 16

"To, kar čutimo zdaj, je težko pojasniti. Zelo sem ponosen na moje soigralce, na celotno ekipo. Zaslužili smo si, da na tem prvenstvu odigramo še eno tekmo. Nemci so vedeli, da se bodo borili do konca. To zmago posvečamo celotnemu narodu Paragvajcev," je dejal branilec Gustavo Gomez, kapetan brazilskega Palmeirasa. Za izbrano vrsto igra od leta 2013, a je letos prvič okusil nastop na največjem tekmovanju.

Za Paragvaj so na dvoboju proti Nemčiji stiskali pesti tudi številni brazilski privrženci. Foto: Reuters

Paragvaj je pred tem nazadnje nastopal na svetovnem prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki, kjer je dosegel najboljši rezultat v zgodovini, saj se je uvrstil v četrtfinale. Po tistem se je začelo temno reprezentančno obdobje, saj je izpustil kar tri svetovnega prvenstva, letos pa znova piše pravljice.

"Želim, da v tej zmagi uživajo prav vsi v Paragvaju. Zavedamo se, da imamo svoje pomanjkljivosti, a imamo tudi srce, ki se nikoli ne preda. To nas ohranja pri življenju," je poudaril 63-letni Argentinec Gustavo Alfaro, ki je popeljal La Albirrojo do zgodovinskega uspeha proti Nemčiji.

S kom se bo Paragvaj pomeril v osmini finala? Za zdaj je jasno le, da bo to predstavnik Evrope. Francija oziroma Švedska. Foto: Reuters

Njegove varovance čaka v osmini finala boljšim iz dvoboja med Francijo in Švedsko.