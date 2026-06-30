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Avtorji:
R. P., STA

Torek,
30. 6. 2026,
12.45

Osveženo pred

22 minut

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Torek, 30. 6. 2026, 12.45

22 minut

Veselje maroških navijačev na Nizozemskem, a tudi spopadi s policijo

Avtorji:
R. P., STA

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Maroko Nizozemska | Nogometaši Maroko so po razburljivem izvajanju 11-metrovk ugnali Nizozemsko. | Foto Reuters

Nogometaši Maroko so po razburljivem izvajanju 11-metrovk ugnali Nizozemsko.

Foto: Reuters

Dramatična zmaga Maroka nad Nizozemsko po enajstmetrovkah je v nizozemskem Haagu, domu velike maroške skupnosti, sprožila prizore veselja, a tudi nasilne aretacije med spopadi s policijo. V mestni četrti Schilderswijk so novinarji AFP videli navijače, ogrnjene z maroškimi zastavami, ki so plesali in navijali na ulicah, eksplodirale so tudi petarde. Kaj pa so po tekmi povedali nogometaši Maroko? Kapetan Achraf Hakimi, ki je zabeležil svoj 100. reprezentančni nastop, je dejal: "Pokazali veliko mentalno moč in se uspeli vrniti."

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Več sto navijačev se je zbralo na križišču v četrti, brcali so žoge v zrak in divje slavili s potniki v vozilih, ki so peljali mimo, nekateri pa so skakali tudi po avtomobilih.

Približno uro po začetku slavja se je razpoloženje poslabšalo, ko je na kraj dogodka prispela policija za boj proti izgredom, ter uporabila vodne topove in izvedla napade s palicami, da bi razgnala množico.

Novinarji francoske tiskovne agencije AFP so videli približno ducat aretacij, pri čemer je policija več mladeničev po udarcih s palicami po nogah spravila na tla. Policisti so nekatere lovili na kolesih. Nato so jih z lisicami na rokah odpeljali s policijskimi kombiji.

Kljub večkratnim poskusom so ljudje zavrnili pogovore z mediji in so raje ohranili svojo identiteto v tajnosti. Mnogi so nosili maske sli si z rutami zakrivali obraze.

Kapetan po 100. nastopu: Pokazali smo mentalno moč

Kapetan Maroka Achraf Hakimi je bil med tistimi, ki niso izkoristili strel z bele točke, a se je vseeno veselil zmage, | Foto: Reuters Kapetan Maroka Achraf Hakimi je bil med tistimi, ki niso izkoristili strel z bele točke, a se je vseeno veselil zmage, Foto: Reuters Tekma osmine finala svetovnega prvenstva v Monterreyu se je končala z remijem 1:1 po podaljšku, kar je privedlo do napetega izvajanja enajstmetrovk. Po več zgrešenih kazenskih strelih na obeh straneh je maroški napadalec Ismael Saibari, ki na Nizozemskem igra za PSV Eindhoven, zadel in reprezentanci zagotovil tekmo osmine finala s sogostiteljico SP Kanado. Saibari je sicer velika poletna želja Bayerna iz Münchna, tako da se nahaja pred velikim prestopom v vrste nemškega prvaka.

V maroški postavi ni bilo presenečenj, Saibari iz PSV Eindhovna je bil ponovno zadolžen za vodenje napada, kapetan Achraf Hakimi pa je zabeležil svoj 100. reprezentančni nastop. Od samega začetka so bili Maročani tisti, ki so ustvarili bolj prepričljive priložnosti. "Uspelo nam je. Ni bilo lahko. Trenutno sem zelo utrujen, a sem zelo ponosen na ekipo," je Hakimi povedal takoj po tekmi.

Navijači Maroka so na dvoboju proti Nizozemski v Mehiki prišli na svoj račun. | Foto: Reuters Navijači Maroka so na dvoboju proti Nizozemski v Mehiki prišli na svoj račun. Foto: Reuters

"Poznamo takšne tekme. Vedeli smo, proti komu igramo," je dejal Hakimi. Kapetan Maroka se je zahvalil mehiški publiki za podporo njegovi ekipi. "Pred nekaj dnevi smo rekli, da moramo ostati osredotočeni in močni. Fizično, pa tudi psihično, saj nismo vedeli, koliko časa bo tekma trajala. Pokazali veliko mentalno moč in se uspeli vrniti," je zadovoljno ugotovil branilec PSG.

"Izjemno težka tekma proti res težkemu nasprotniku. Eden najboljših nasprotnikov, s katerimi se lahko soočite na svetu. Gre za ekipo med desetimi najboljšimi, kandidatko za osvojitev SP. Način, kako nam je danes uspelo zmagati, je seveda velika spodbuda za nas kot ekipo," pa je ocenil maroški branilec Noussair Mazraoui.

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