Kakšen večer! Po Nemčiji šokantno izpadel še en velikan!

Ljubitelji nogometa so lahko v noči na torek na SP 2026 uživali v treh poslasticah. Najprej so si po hudi bitki z neugodnimi Japonci vstopnico za osmino finala priigrali petkratni svetovni prvaki Brazilci (2:1), nato je Paragvaj poskrbel za ogromno senzacijo in po razburljivem izvajanju kazenskih strelov izločil štirikratne svetovne prvake Nemce, v zadnjem dejanju večera pa je Maroko po strelih z bele točke spravil v solze Nizozemsko. Sprva se je resda smejalo tulipanov, a so Afričani v Mehiki poskrbeli za preobrat.

SP 2026, šestnajstina finala:

29. junij, ponedeljek:

Spektakularni tekmovalni dan na SP 2026 se je končal z novim razburljivim izvajanjem strelov z bele točke. Nizozemska in Maroko, obe reprezentanci spadata med deset najboljših na lestvici Fife, sta poskrbeli za veliko dramo. Sprva je bolje kazalo tulipanov, ki jih je v 72. minuti povedel v vodstvo Cody Gakpo.

Cody Gakpo, ki je pred nekaj dnevi izgubil nerojenega sina, je popeljal Nizozemsko v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

To je bil zelo čustven trenutek za strelca, saj je zvezdnik Liverpoola nedavno doživel družinsko tragedijo. Gakpo in njegova srčna izbranka Noa van der Bij sta le dva dni pred tekmo z Marokom sporočila, da sta med nosečnostjo izgubila sina.

Maroko se po zaostanku ni predal. Issa Diop je na začetku sodnikovega podaljška zadel po strelu z glavo in izenačil na 1:1, s tem pa tudi izsilil podaljšek. V 96. minuti se je imenitna priložnost ponudila Ismaelu Saibariju. Napadalec Maroka, ki je zadel v polno na vseh treh tekmah skupinskega dela in postal prvi Afričan, ki mu je to uspelo na svetovnem prvenstvu, se je znašel sam pred nizozemskim vratarjem Bartom Verbruggnom. Ta je z izjemnim posredovanjem poskrbel, da je ostal rezultat 1:1.

Issa Diop je izenačil na 1:1 in izsilil podaljšek. Foto: Reuters

Rezultat se ni več spreminjal, o zmagovalcu so odločali najstrožji streli. Začelo se je bolje za Nizozemce, saj je Maročan Neil El Aynaoui v prvi seriji zgrešil cilj. Tulipani so kmalu izpustili prednost iz rok, saj je Justin Kluivert nastreljal vratnico. V četrti seriji je Quinten Timber poslal žogo mimo vrat, za nadaljevanje izjemne drame v Mehiki pa je na drugi strani poskrbel Achraf Hakimi, saj je zadel vratnico. S tem pa se festival zapravljenih 11-metrovk še ni končal. Izkušeni vratar Maroka Bono je prebral namero Crysencia Summervilla, nato pa je Saibari postal junak srečanja in popeljal Afričane med najboljših 16. Po Nemčiji se je tako že v 1/16 finala poslovila še ena evropska velesila, močna Nizozemska.

Maroko piše nogometno pravljico že na drugem svetovnem prvenstvu zapored. Foto: Reuters

Tulipani so trikratni neuspešni finalisti svetovnega prvenstva, zgolj v slabo tolažbo pa jim je lahko bil podatek, da so proti Maroku še izboljšali svetovni rekord. Na največjem tekmovanju na svetu po rednem delu oziroma podaljšku po novem niso izgubili že 16 tekem zapored. Vse od finala SP 2010 proti Španiji (0:1), ko jih je le nekaj minut delilo od izvajanja 11-metrovk. Po drugi strani je Maroko, prva afriška ekipa, ki se je na SP uvrstila med štiri najboljše (četrti je bil na SP 2022), v zadnjih letih nepremagljiv. V različnih tekmovanjih je nanizal kar 33 tekem brez poraza, v osmini finala pa ga čaka Kanada.

Velik šok za Nemčijo, Paragvaj poskrbel za senzacijo

V Bostonu je s svetovnim prvenstvom zaključila Nemčija, ki se je prvič po letu 2014 prebila do izločilnih bojev, a izgubila proti Paragvaju. Tega v osmini finala čaka spopad z zmagovalcem dvoboja Francija - Švedska.

Paragvajci so povedli v 42. minuti z zadetkom Julia Encisa, Nemci pa so izenačili v 54. minuti tekme, ko je po predložku Floriana Wirtza zadel Kai Havertz. Pri 1:1 je ostalo do konca rednega dela tekme, spremembe izida pa ni bilo niti po dveh petnajstminutnih podaljških. Odločali so tako kazenski streli in postregli z dramo, ki je bila razrešena šele v šesti seriji.

Neverjeten podatek! Nemci po finalu SP 2014 niso na največjem tekmovanju na svetu dobili niti enega izločilnega dvoboja. Foto: Reuters

V nemški vrsti sta Kai Havertz in Nick Woltemade zapravila svoji priložnosti oziroma je njuna strela Orlando Gill ubranil, Jonathan Tah je streljal daleč preko gola, v paragvajski vrsti je bil nenatančen le Antonio Sanabria, medtem ko je Manuel Neuer ubranil strel Fabianu Balbueni. Jose Cavale je potrdil zmago Paragvaja. Južnoameričani so izkoristili šele tretjo zaključno žogico, bilo je dramatično do konca!

Petkratni svetovni prvaki Brazilci so se po hudem boju veselili zmage nad trdoživo Japonsko. Foto: Reuters

Japonci spet brez preboja

Današnji tekmovalni dan se je začel v Teksasu, kjer sta se za napredovanje v osmino finala pomerili Brazilija in Japonska. Obe reprezentanci sta bili do danes na SP še neporaženi, Japonci, ki še nikoli niso zmagali v izločilnih bojih na mundialih, pa so bili odločeni, da proti petkratnim svetovnim prvakom pod vodstvom prekaljenega Carla Ancelottija to neslavno tradicijo vendarle prekinejo. In po prvih 45 minutah tekme jim je kazalo odlično. Na odmor so odšli s prednostjo zadetka, ki ga je v 29. minuti dosegel Kaišu Sano.

Kaišu Sano je v prvem polčasu šokiral brazilske nogometaše in njihove navijače. Foto: Reuters

V drugem polčasu pa so Brazilci silovito pritisnili na vrata Ziona Suzukija in v 56. minuti se je kot junak selecaa izkazal veteran Casemiro, 34-letni vezist, ki se je na tem prvenstvu otepal očitkov, da je prestar in prepočasen, ter bolj kot orožje Brazilije slabost južnoameriške vrste, je po izvrstni podaji Gabriela z glavo zadel za 1:1. Intenzivnost Brazilcev je nato nekoliko popustila, Japonci tudi niso bili pretirano nevarni, šele globoko v sodnikovem podaljšku, ko je Casemiro poškodovan že zapustil igrišče, pa sta zmago Brazilije zrežirala Bruno Guimaraes z imenitno podajo in Gabriel Martinelli s hladnokrvno eksekucijo.

Casemiro je poskrbel za izenačenje in skočil v objem Neymarju, ta pa tokrat ni dobil priložnosti za igro. Foto: Reuters

Brazilce v osmini finala čaka spopad z zmagovalci tekme med Norveško in Slonokoščeno obalo.

Najboljši strelci:



6 – Messi (Argentina)

4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 19. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

29. junij, ponedeljek:

Spored šestnajstine finala SP v nogometu Nedelja, 28. junij Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0) Ponedeljek, 29. junij Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)

Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1) Torek, 30. junij Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)

19.00 Dallas: Slonokoščena obala – Norveška

23.00 New York/New Jersey: Francija – Švedska Sreda, 1. julij 3.00 Ciudad de Mexico: Mehika – Ekvador

18.00 Atlanta: Anglija – DR Kongo

22.00 Seattle: Belgija – Senegal Četrtek, 2. julij 2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA – Bosna in Hercegovina

21.00 Los Angeles: Španija – Avstrija Petek, 3. julij 1.00 Toronto: Portugalska – Hrvaška

5.00 Vancouver: Švica – Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija – Egipt Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana