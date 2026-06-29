Navijači BiH v šoku: toliko je treba odšteti za tekmo proti ZDA

Nogometni spektakel v ZDA, Kanadi in Mehiki se nadaljuje s šestnajstino finala. Čeprav je za nami že 73 tekem, do konca prvenstva pa jih bo odigranih še 31, najtežje pričakovani obračuni šele prihajajo. Z njimi pa naraščajo tudi cene vstopnic.

Kanada si je v nedeljskem večeru v Inglewoodu z minimalno zmago nad Južno Afriko kot prva zagotovila vstopnico za osmino finala letošnjega mundiala, že ponedeljkov spored pa prinaša na papirju precej bolj atraktivno srečanje med Brazilijo in Japonsko.

Dvoboj med 30. (Kanada) in 60. (JAR) reprezentanco s Fifine lestvice je ob koncu skupinskega dela turnirja padel med tiste, ki so med nevtralnimi ljubitelji nogometa poželi najmanj zanimanja. Kanadčani, sicer sogostitelji prvenstva, so prvič zapustili svoje zelenice in se na tekmo odpravili v Kalifornijo, temu primerno pa je bilo tudi zanimanje za vstopnice. Cene vstopnic v preprodaji so bile posledično med najnižjimi, ko gre za obračune šestnajstine finala.

V uradni prodaji Fife se je cena najcenejših vstopnic za ta krog tekmovanja sicer gibala med 200 in 500 evri, ob preprodaji vstopnic za tekme, ki med navijači vzbujajo največ zanimanja, pa so cene znova poskočile v nebo.

Po poročanju portala Front Office Sports je cenovno najbolj dostopen dvoboj šestnajstine finala tisti, ki ga bosta v sredo v Seattlu odigrala Belgija in Senegal. Za najcenejše vstopnice naj bi bilo treba odšteti okrog 400 evrov. V Mehiki vlada popolna nogometna mrzlica. Foto: Reuters

Na nasprotnem koncu razpredelnice pa, zanimivo, ni nobenega od glavnih favoritov turnirja. Za najcenejše vstopnice bo treba največ odšteti navijačem Mehike in Ekvadorja, cene presegajo vrtoglavih 2.400 evrov. Ker bo obračun odigran v mehiški prestolnici, na sloviti Azteci, za tekmo razumljivo vlada veliko zanimanje.

Za ZDA in BiH kar 1.500 evrov

Cene v nebo dviga tudi argentinska nogometna evforija; tudi navijači aktualnih svetovnih prvakov bodo morali za obračun s senzacijo skupinskega dela, reprezentanco Zelenortskih otokov, v Miamiju odšteti več kot 2.300 evrov. Sledi evropska poslastica v Torontu med Portugalsko in Hrvaško, kjer se cene najcenejših vstopnic gibljejo okrog 1.900 evrov.

V sila neugodnem položaju so se znašli tudi podporniki Bosne in Hercegovine, ki so onkraj velike luže sicer dočakali zgodovinsko napredovanje v izločilne boje, tam pa jih zdaj čakajo gostitelji Američani. Za najcenejše vstopnice naj bi bilo tako treba v Santa Clari odšteti kar 1.500 evrov.