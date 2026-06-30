Samuraji znova strtega srca: Brazilija končala še en japonski mundial

Japonska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu znova doživela boleč poraz. Samuraji so se v osmini finala dobro držali proti favorizirani Braziliji, celo povedli, nato pa v sodnikovem dodatku prejeli odločilni zadetek in se po porazu z 1:2 poslovili od mundiala. Japonski selektor Hajime Moriyasu je igralce po tekmi v čustvenem nagovoru pozval, naj si zapomnijo razočaranje, ki so ga čutili v tistem trenutku, in ga uporabijo kot gorivo za nadaljnjo rast. Odgovornost za poraz je prevzel nase.

Za Japonsko je bila zgodba boleče znana. Samuraji so še tretjič zapored vodili v izločilnih bojih svetovnega prvenstva, a na koncu ostali praznih rok. Po štirih prejšnjih porazih v tej fazi tekmovanja še vedno čakajo na svojo prvo zmago v izločilnih bojih mundiala.

"Tokrat nam ni uspelo uresničiti cilja, a zdaj se lahko ozremo proti naslednjemu svetovnemu prvenstvu ali morda celo tistemu za njim," je po tekmi prek prevajalca dejal japonski selektor Hajime Moriyasu. "Še naprej moramo delati za ta cilj, tako kot smo delali doslej," njegove besede povzema agencija AP.

Japonska je tudi pred štirimi leti v Katarju vodila v osmini finala proti Hrvaški, nato pa izgubila po enajstmetrovkah. Podobno boleč poraz je doživela tudi leta 2018 v Rusiji, ko je proti Belgiji v drugem polčasu vodila z 2:0, a nato izgubila s 2:3 po zadetku v sodnikovem dodatku.

"Mislim, da zgodovina do nas ne bo prizanesljiva," je dejal Moriyasu. "A če bomo znali nekoč preseči takšne trenutke, bo morda prišel čas, ko se bo zgodovina spremenila," pravi japonski selektor, ki verjame, da Japonci počasi, a vztrajno zapolnjujejo vrzel do najboljših reprezentanc. "Brazilija je reprezentanca najvišjega razreda, mi pa se tej ravni vsekakor približujemo."

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Razočaranje kot gorivo za nadaljno rast

Moriyasu je razkril, da je igralcem po tekmi dejal, naj si zapomnijo razočaranje, ki so ga čutili v tistem trenutku, in ga uporabijo kot gorivo za nadaljnjo rast. Odgovornost za poraz je prevzel nase.

"Sanje in cilj so bili osvojiti naslov, a nam tega ni uspelo doseči," je dejal. "Kot selektor sem igralcem povedal, da mi je resnično žal, ker nisem bil dovolj dober, da bi jih popeljal na raven, na kateri bi ta cilj lahko uresničili."

A njihov poraz ni povsem pokvaril razpoloženja v domovini, poroča AP. Navijači so se kljub pozni uri zbrali na javnem ogledu v bližini tokijskega stolpa, čeprav se je tekma na Japonskem končala okoli četrte ure zjutraj. Ena od navijačic se je nogometašem zahvalila, ker niso nikoli obupali, ne glede na to, kako težka je bila situacija. "Spodbudili so me, da se tudi sama v življenju spoprimem z izzivi," je povedala.

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