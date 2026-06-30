Nemški selektor: To je popoln škandal

Nemški mediji so bili po presenetljivem izpadu elfa v šestnajstini finala SP 2026 proti Paragvaju neizprosni. Na naslovnicah ne manjka besed, kot so debakl, blamaža in sramota. ''Konec je mita o veliki Nemčiji,'' poudarja Bild, hkrati pa odmevajo besede nezadovoljstva selektorja Juliana Nagelsmanna. Tega ni spravila v slabo voljo le bleda predstava varovancev, ampak tudi nekatere sodniške odločitve. Te so vrgle iz tira tudi Jürgena Kloppa, Nemci so prepričani, da se jim je v 102. minuti zgodila krivica!

Nemški selektor Julian Nagelsmann je na SP 2026 odpotoval z velikimi pričakovanji. Verjel je, da se bo Nemčija vmešala v boj za najvišja mesta, a nato doživel hud udarec. Za previsoko oviro se je izkazal že Paragvaj, štirikratni svetovni prvaki se niso uvrstili niti med 16 najboljših, razočaranje je ogromno. "Blamaža na svetovnem prvenstvu", "Konec je mita o veliki Nemčiji", "Nova nočna mora Nemčije", "Znova smo se osramotili" je le nekaj izmed naslovov, ki so krasili naslovnice nemških medijev po bolečem izpadu proti Paragvaju. Ta je dobil bitko po izvajanju 11-metrovk, kjer so bili nenatančni kar trije nemški izvajalci.

Havertz se opravičuje, Nemci besni na sodnika

Kai Havertz (levo) je v 54. minuti izenačil na 1:1, a nato postal eden izmed nemških osmoljenec pri izvajanju strelov z bele točke. Foto: Reuters Med njimi je bil tudi Kai Havertz, ki je sicer na začetku drugega polčasa poskrbel za izenačenje na 1:1 in bil najbolj zaslužen za to, da se je tekma prevesila v podaljšek. "To je bilo moje drugo svetovno prvenstvo. Na obeh sem zamočil. To je bilo grozno. Edina stvar, ki jo lahko naredim, je ta, da se vsem opravičim," je Sport Bild povzel besede razočaranega zvezdnika Arsenala. Vratar Paragvaj je pri izvajanju 11-metrovke prebral tudi namero Nicka Woltemadeja, branilec Jonathan Tah pa je zgrešil cilj.

Bi pa lahko Tah postal junak srečanja, če bi obveljal njegov zadetek iz 102. minute. Takrat je popeljal elf v vodstvo z 2:1, a je nato maroški sodnik Jalal Jayed po posredovanju VAR razveljavil zadetek in razhudil nemški tabor. Ta ostaja prepričan, da bi moral zadetek veljati.

Klopp: Potem tudi Arsenal ne bi bil prvak

Veselje Jonathana Taha po zadetku v 102. minuti, ki pa je trajalo le nekaj minut. Foto: Reuters Selektor Nagelsmann je bil zaradi tega besen. "To je popoln škandal. To ni bil prekršek. Škandalozno je, da lahko tako razveljavijo zadetek. Nimam pojma, kaj je sodnik takrat sploh videl. To je šala," so odmevale njegove besede po tekmi. Kaj se je takrat sploh zgodilo? Tah je zadel v polno po strelu z glavo, a je bil zadetek razveljavljen, saj naj bi po mnenju sodnikov nemški branilec Waldemar Anton storil prekršek nad vratarjem Paragvaja Orlandom Gillom.

Razveljavljeni zadetek Taha je spravil v slabo voljo tudi Jürgena Kloppa. "Če je bil ta zadetek razveljavljen, potem Arsenal sploh ne bi mogel postati angleški prvak. Arsenal je 60 odstotkov zadetkov dosegel na tak način. To je brutalno," je bil začuden nekdanji trener Liverpoola in Borussie Dortmund, ki so ga govorice med SP povezovale z možnostjo, da bi v primeru neuspeha Nemčije lahko na vročem selektorskem položaju nasledil Nagelsmanna.

Da sodnik ne bi smel razveljavili zadetka Taha, je prepričan tudi nekdanji nemški delivec pravice Patrick Ittrich. V studiu Magente TV je pojasnil, da je bilo posredovanje VAR v tem primeru nepotrebno, saj sodnik ni storil jasne in očitne napake. "To je bil normalen kontakt, to ni bil prekršek," je dejal.

Kako se bo odločila zveza?

Nagelsmann pa ni bil nezadovoljen le s sodniškimi odločitvami, ampak tudi s predstavo izbrancev. Izpostavil je, da so prepočasi gradili igro. Glede svoje prihodnosti na odgovornem položaju je najmlajši selektor na SP 2026 dejal, da je pripravljen ostati v tej vlogi, a le v primeru, da ga bo krovna zveza še želela.

Bo Julian Nagelsmann vodil Nemčijo tudi po SP 2026? Foto: Reuters

"Če pa tega ne želijo, mi morajo to povedati," je poudaril v pogovoru za televizijsko mrežo Magenta TV ter dodal, da Nemčija po tretjem zaporednem razočaranju na svetovnem prvenstvu ne spada med največje v nogometu. "Zelo sem razočaran," je priznal 38-letni strateg, ki je prevzel vodenje Nemčije leta 2023. Zdaj bo o tem, ali si še zasluži priložnost na vročem stolčku, odločalo vodstvo zveze.