Kako je Maradona spisal scenarij za "najbolj žalosten dan v zgodovini Argentine"

Danes se spominjamo 30. junija 1994, ko si je Argentina na svetovnem prvenstvu v ZDA z dvema zmagama že zagotovila napredovanje v izločilne boje in je javnost šokirala novica, da je kapetan gavčev, legendarni, a hkrati kontroverzni Diego Armando Maradona, ki se je reprezentanci pridružil dve leti po prestani kazni zaradi uživanja kokaina, oddal pozitivni dopinški test. A tokrat glavna težava ni bil kokain ...

Foto: Getty Images

Svetovno prvenstvo 1994 in obdobje pred njim

Ob obletnici se bomo danes na Sportalu spomnili spomnili škandala, ki je izbruhnil na današnji dan pred 32 leti na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA. Tja se je 34-letni Diego Armando Maradona, junak prvenstva leta 1986, po težavah z drogami, ki jim je leta 1991 sledil 15-mesečni suspenz, vrnil kot kapetan argentinske reprezentance.

Maradona z nekdanjo ženo Claudio Villafan (na levi) in hčerkama na filmskem festivalu v Cannesu leta 2008. Leta 1994, ko sta bili še majhni deklici, si je na SP želel predvsem zato, da bi ga videli igrati na velikem tekmovanju. Foto: Getty Images

Želel je, da ga hčerki vidita igrati

V dokumentarnem filmu Maradona: zaupno, je Fernando Signorini, nekdanji kondicijski trener Maradone in Lionela Mesija ter član Maradonine trenerske ekipe na svetovnem prvenstvu leta 2010, povedal, da je Maradono na prvenstvo gnala želja po tem, da bi ga hčerki Dalma (takrat je imela 7 let) in Giannina (5 let) videli igrati.

Poleg tega se je želel posloviti s stilom, zadovoljil bi se tudi z uvrstitvijo v finale, je takrat dejal.

"Sit sem tega, da ljudje govorijo, da sem debel in da nisem več veliki Maradona. Na SP boste videli pravega Diega," je napovedoval v svojem značilnem ekstrovertiranem slogu.

Argentinska 10. Foto: Getty Images

Lotil se je brutalnih treningov in izgube odvečnih kilogramov (v času priprav je izgubil skoraj 12 kilogramov), ki so se mu v času prisilne neaktivosti hitro nakopičili. Na igrišču je bil znova agilen in kreativen tako kot leta 1986, ko je s 25 leti bistveno pripomogel k osvojitvi naslova svetovnih prvakov (zadnjega za Argentino), štiri leta pozneje pa je reprezentanco popeljal do finala, kjer so klonili proti Zahodni Nemčiji.

Zdelo se je, da se delčki njegove uspešne kariere znova postavljajo na pravo mesto. Na prvih dveh tekmah skupinskega dela SP 1994, proti Grčiji in Nigeriji, je zadel in prispeval podajo. Argentinci so kar naenkrat postali eden glavnih favoritov za svetovno krono in to kljub temu, da so se na prvenstvo uvrstili šele v kvalifikacijah.

Leta 1994 je bil na SP v ZDA kapetan argentinske reprezentance. Foto: Reuters

30. junij 1994: šok

Vse do 30. junija 1994 so si dogodki sledili kot po maslu. Argentinci so v skupinskem delu najprej s 4:0 ponižali Grčijo, nato pa z 2:1 ugnali Nigerijo.

Pet dni po tekmi z Nigerijo pa je svet obšla in šokirala novica: Maradona je padel na dopinškem testu!

Test je pokazal prisotnost petih prepovedanih snovi, tudi efedrina, stimulansa, ki se uporablja za odpiranje dihalnih poti pri astmatikih in pomaga pri ohranjanju teže, hkrati pa je tudi sredstvo, ki izboljšuje športne predstave in se je že takrat znašlo na seznamu prepovedanih.

Foto: Getty Images Osebne izpovedi v dokumentarcu Maradona: zaupno



Ozadje svetovnega prvenstva leta 1994 so v dokumentarnem filmu z naslovom Maradona: osebno, odstrli nekateri Maradonini reprezentančni kolegi in kondicijski trener Signorini.



Tako se je denimo eden od soigralcev spominjal, kako je Maradona že pred tekmo z Nigerijo na svojstven način "razorožil" nasprotnika.



"Poznal je imena vseh nigerijskih igralcev, vsakega od njih je objel, potrepljal, pozneje so ga na igrišču iz spoštovanja pustili pri miru," je povedal.



Nekdo drug pa se je spomnil žalostnega trenutka po tekmi z Nigerijo, ko so lovci na doping sporočili, katere številke so bile izbrane za dopinški test. Med njimi je bila tudi argentinska desetica, ki je nosil Maradona. Nekdo je takrat glasno zavzdihnil: Bog nam pomagaj.



Maradona je takrat zelenico zapustil v družbi medicinske sestre (na prvi fotografiji), ki ga je pospremila do kontrole dopinga. Bil je nasmejan in odlično razpoložen, kot da ne bi vedel, kaj sledi ... Ozadje svetovnega prvenstva leta 1994 so v dokumentarnem filmu z naslovom Maradona: osebno, odstrli nekateri Maradonini reprezentančni kolegi in kondicijski trener Signorini.Tako se je denimo eden od soigralcev spominjal, kako je Maradona že pred tekmo z Nigerijo na svojstven način "razorožil" nasprotnika."Poznal je imena vseh nigerijskih igralcev, vsakega od njih je objel, potrepljal, pozneje so ga na igrišču iz spoštovanja pustili pri miru," je povedal.Nekdo drug pa se je spomnil žalostnega trenutkapo tekmi z Nigerijo, ko so lovci na doping sporočili, katere številke so bile izbrane za dopinški test.Med njimi je bila tudi argentinska desetica, ki je nosil Maradona. Nekdo je takrat glasno zavzdihnil: Bog nam pomagaj.Maradona je takrat zelenico zapustil v družbi medicinske sestre (na prvi fotografiji), ki ga je pospremila do kontrole dopinga. Bil je nasmejan in odlično razpoložen, kot da ne bi vedel, kaj sledi ...

Najbolj žalosten dan v zgodovini Argentine

Novico o pozitivnem dopinškem testu je javnosti takoj po večernem treningu reprezentance v Dallasu, sporočil Julio Grondona, predsednik Argentinske nogometne zveze.

Na hitro sklicani novinarski konferenci, na kateri se je trlo medijev, je tiskovni predstavnik FIFA pojasnil, da je snov, ki so jo našli v telesu Maradone, na listi prepovedanih substanc. Takrat je bilo znano, da je pozitiven prvi test, čakali so samo še na potrditev drugega vzorca.

Maradona je bil 30. junija 1994 na novinarski konferenci v hotelu Sheraton Park Plaza Hotel v Dallasu dokaj skrivnosten glede okoliščin pozitivnega dopinškega testa. "Odrezali so mi noge (FIFA, op. a.). To je resnično umazana zgodba. Rad bi verjel v [Joao] Havelanga (takratnega predsednika FIFA, op. a.) in [Sepp] Blatterja (generanega sekretarja FIFA, op. a.), ampak po vsem tem ..., ničesar ne želim reči."” Foto: Reuters

Tudi ta je bil pozitiven. Maradono, ki je štirikrat igral na svetovnem prvenstvu, so izključili iz tekmovanja, Argentina pa je po porazu z 2:3 proti Romuniji izpadla v osmini finala. Še prej je v 3. krogu skupinskega dela tekmovanja z 0:2 izgubila proti Bolgariji.

Alejandro Wall, avtor knjige z naslovom El Ultimo Maradona, kjer podrobno opisuje incident z efedrinom, je dan, ko je javnost izvedela za pozitivni dopinški test, označil za najbolj žalosten dan v zgodovini Argentine. Dan, ko so vsi Argentinci vedeli, kaj so počeli, ko so izvedeli za novico.

V avtobiografiji je predstavil svojo plat medalje Maradona je v svoji avtobigrafiji predstavil svojo plat zgodbe. Za pozitiven dopinški test naj bi bila kriva pijača Rip Fuel, ki mu jo je zagotovil njegov osebni trener. Problem naj bi bil v tem, da je ameriška verzija pijače vsebovala prepovedano snov, medtem ko naj bi bila argentinska brez nje. Nogometni čarovnik se je izgovarjal, da tega podatka ni poznal. Prav tako je večkrat zatrdil, da je s FIFA sklenil dogovor, da lahko uživa snov, ki mu pomaga pri uravnavanju telesna mase, a je na listi prepovedanih. Nekateri mediji so takrat poročali, da je zdravilo, ki je vsebovalo efedrin, užival zaradi blaženja simptomov prehlada.

Konec mednarodne kariere

Dopinško razkritje na svetovnem prvenstvu, ki je pripeljalo do novega 15-mesečnega suspenza (čeprav je FIFA pozneje odločila, da Maradona sredstva za povečanje sposobnosti ni zaužil namenoma), ki je pomenil konec njegove mednarodne kariere.

Ta je trajala 17 let, od leta 1977 do leta 1994. V tem času je čudežni deček argentinskega nogometa v modro-belem reprezentančnem dresu odigral 91 tekem in dosegel 34 golov. Konec profesionalne kariere je uradno napovedal 30. oktobra 1997, na svoj 37. rojstni dan.

Pri 25. letih je prispeval levji delež k osvojitvi naslova svetovnih prvakov. Foto: Getty Images

Največji nogometaš vseh časov? Da ali ne?

Čeprav ga mlajše generacije vidijo predvsem kot zavaljenega huligana, pa je bil in bo eden največjih nogometašev v zgodovini. Nekdanji nogometaš, zvezdnik ekipe Manchester United in ljubitelj kulture Eric Cantona ga je leta 1995 primerjal z Arturjem Rimbaudom in Wolfgang Amadeus Mozartom. "Tok časa bo pokazal, da je Maradona za nogomet pomenil to, kar je Rimbaud pomenil za poezijo in Mozart za glasbo," je Cantona pohvalil komaj 165-centimetrov visoko energetsko bombo.

Maradona je bil svetovni prvak (1986) in svetovni podprvak (1990). Na SP leta 1986 je bil razglašen za najboljšega igralca turnirja.

SP 1986: Gol stoletja na tekmi z Anglijo

Njegova predstava v četrtfinalu, na tekmi z Anglijo, bo zapisana v zgodovino. Prvi razlog je neprijeten, gol je dosegel s pomočjo (božje) roke, drug pa briljanten. Maradona je namreč drugi zadetek za zmago z 2:0 dosegel po samostojni akciji, v katerem je v 60 metrih preigral pet angleških nogometašev in zabil zadetek, ki so ga na spletni strani FIFA.com leta 2002 izbrali za gol stoletja.

ANKETA Ali je Diego Maradona največji nogometaš vseh časov? Da. + 31,73 % 165 glasov

Ne. + 68,27 % 355 glasov Oddanih 520 glasov

Novembra 2008 je postal selektor argentinske reprezentance in se leta 2010 z njo uvrstil na SP v Južni Afriki. Gavči so po porazu proti Nemcem (0:4) izpadli v četrtfinalu. V sezoni 2011-12 je bil trener v Dubaju locirane ekipe Al Wasl, leta 2017 pa je postal trener ekipe Fujairah, a so sodelovanje z njim predčasno prekinili.

Na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018 je pozornost zbujal iz napačnih razlogov. Foto: Reuters

Na svetovnem prvenstvu v Rusiji leta 2018, kjer je pozornost zbujal iz napačnih razlogov (kazanje sredinca, čudaško vedenje, dremanje med tekmo, ...) je bil prisoten kot ambasador FIFA in ustvarjalec oddaje De la Mano del Diaz na venezuelski televizijski mreži teleSUR.

Umrl je 25. novembra 2020 v starosti 60 let zaradi srčnega zastoja.

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