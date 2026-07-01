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Avtorji:
R. P., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
1.25

Osveženo pred

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Ronald Koeman nizozemska nogometna reprezentanca SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026

Sreda, 1. 7. 2026, 1.25

7 minut

Ronald Koeman odstopil s svojega položaja

Nizozemska po bolečem izpadu ostala brez selektorja

Avtorji:
R. P., STA

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Ronald Koeman | Ronald Koeman ne bo več nizozemski selektor. | Foto Reuters

Ronald Koeman ne bo več nizozemski selektor.

Foto: Reuters

Nizozemski nogometni selektor Ronald Koeman je prek spletnega omrežja sporočil, da odstopa s svojega položaja, potem ko je Maroko v osmini finala izločil njegovo ekipo s svetovnega prvenstva. Maroko je bil uspešnejši po enajstmetrovkah, v rednem delu se je tekma končala z izidom 1:1. Koeman je namignil, da se poslavlja tudi zaradi zdravstvenih težav svoje žene Bartine, ki so ji diagnosticirali rak dojke.

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"Sinoči sem se odločil, da ne podaljšam pogodbe in končam svoj mandat," je 63-letni Ronald Koeman zapisal v izjavi na Instagramu.

"Vsi smo sanjali, da bi na tem svetovnem prvenstvu ustvarili zgodovino, a nam ni uspelo. Nihče ni zaradi tega bolj razočaran kot jaz. Kot glavni trener je odgovornost na koncu na meni," je dejal nekdanji izjemen nizozemski reprezentant, ki je leta 1988 s tulipani osvojil evropsko prvenstvo.

Ženi so diagnosticirali rak dojke

Koeman je namignil, da se poslavlja tudi zaradi zdravstvenih težav svoje žene Bartine, ki so ji diagnosticirali rak dojke. "V preteklih letih sem se znova zavedel, da obstajajo pomembnejše stvari od nogometa. Nogomet je bil moje življenje, a zdravje je bolj pomembno. Ko se nekdo, ki ga imaš rad, bori s težko boleznijo, se tvoj pogled na reči spremeni," je še dodal v svoji izjavi.

Nizozemska je v skupinskem delu SP 2026 osvojila prvo mesto, nato pa po dramatičnem izvajanju 11-metrovk izgubila proti Maroku. | Foto: Reuters Nizozemska je v skupinskem delu SP 2026 osvojila prvo mesto, nato pa po dramatičnem izvajanju 11-metrovk izgubila proti Maroku. Foto: Reuters

Nekdanji igralec in trener Barcelone, ki je v preteklosti vodil angleška kluba Southampton in Everton, je končal svoje drugo obdobje na čelu Nizozemske.

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