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Avtorji:
A. T. K., STA

Torek,
30. 6. 2026,
13.50

Osveženo pred

33 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Iran

Torek, 30. 6. 2026, 13.50

33 minut

Po izpadu Irana z mundiala

Sporna izjava ameriškega ministra: Srečen, ko sem jim lahko preklical vize

Avtorji:
A. T. K., STA

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Markwayne Mullin | Ameriški minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin je presrečen zaradi izpada Irana iz svetovnega nogometnega prvenstva. | Foto Guliverimage

Ameriški minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin je presrečen zaradi izpada Irana iz svetovnega nogometnega prvenstva.

Foto: Guliverimage

Ameriški minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin je na sestanku z novinarji glede varnosti na svetovnem prvenstvu v nogometu dejal, da je vesel, da Irana ni več na mundialu. Iran je z mundiala izpadel po skupinskem delu v sicer precej nesrečnih okoliščinah.

"Vesel sem, da so končali turnir in da se ne vračajo," je izjavil ameriški minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin. "Zelo sem bil srečen, ko sem lahko preklical njihove vize in sem jim rekel, da lahko zdaj zapustijo ZDA. Kar zapelo se mi je in celo zaplesalo," je nazorno dejal.

Udeležba Irana na prvenstvu je bila v luči izraelsko-ameriške vojne proti islamski republiki nekaj časa pod vprašajem. Po tednih usklajevanja se je reprezentanca udeležila turnirja, svojo pripravljalno bazo je preselila iz Arizone v mehiško Tijuano.

Za potrebe tekem so Iranci nato potovali v ZDA. Pri tem so imeli strogo omejitev glede časa bivanja, zaradi česar večkrat potarnali, iranska nogometna zveza pa je vložila tudi pritožbo zaradi načina, na katerega so bili obravnavani.

Iranska nogometna reprezentanca | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Minister: Skoraj polovica iranskega neigralnega štaba je članov Iranske revolucionarne garde

Mullin je glede vračanja v Tijuano po odigranih tekmah dejal, da je šlo za dogovor s Mednarodno nogometno zvezo Fifo. "Ko je bilo tekme konec, smo jih pustili, da se vrnejo v hotel v svojo bazo. Tam jim je gotovo bolj udobno. To je bil del dogovora, ki smo ga dosegli s Fifo pred začetkom prvenstva," je pojasnil po poročanju dpa.

Zatrdil je še, da je skoraj polovica iranskega neigralnega štaba članov Iranske revolucionarne garde.

Iran je sicer izpadel po treh remijih v skupinskem delu. Na zadnji tekmi skupinskega dela proti Egiptu so v sodnikovem dodatku dosegli gol, ki pa ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. S tremi točkami so kljub temu bili v igri za napredovanje kot ena izmed osmih najboljših tretjeuvrščenih ekip, a so zaradi razpleta na tekmi Avstrije in Alžirije, na kateri so Avstrijci izenačili v zadnjih minutah, na koncu izpadli.

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