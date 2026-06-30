Zlatan Ibrahimović ga je izpostavil kot glavnega krivca: Razjezil me je!

Selektor Nizozemske Ronald Koeman se je po bolečem porazu proti Maroku v 1/16 finala SP 2026 soočil s številnimi kritikami. Javno ga je zbodel tudi njegov nekdanji varovanec pri Ajaxu Zlatan Ibrahimović.

Če so Nizozemci v skupinskem delu navduševali z odprtim, kombinatornim in napadalnim nogometom, pa so se v uvodnem izločilnem dvoboju proti Maroku odločili za drugačen pristop. Selektor Ronald Koeman je sestavil obrambno vrsto s kar petimi igralci. Čeprav njegovi varovanci niso prevladovali na igrišču in si priigrali manj priložnosti, je bil sprva bližje zmagi.

Nizozemci so v sodnikov podaljšek vstopili z vodstvom 1:0, a so Maročani nato izenačili in izsilili podaljšek. Tulipanom se v mehiškem Monterreyu ni posrečilo, preveč zapravljenih 11-metrovk je zahtevalo svoj davek, tako da se je med najboljših 16 uvrstil Maroko.

Pogrešal je nizozemsko identiteto

Zlatan Ibrahimović je pričakoval drugačno igro Nizozemske. Foto: Guliverimage Po mnenju Zlatana Ibrahimovića pa bi lahko bilo marsikaj drugače, če bi se selektor Nizozemske odločil za drugačno taktično rešitev. V igri Nizozemske je pogrešal več poguma in tveganja. "Za ta poraz je najbolj kriv Koeman. Na tekmi sploh nisem začutil identitete nizozemske reprezentance. To me je razjezilo. Izgubi vsaj s svojo identiteto. Izgubi takšen, kakršen si," je na selektorja napotil pripombo, kako se ne bi smel v boj z Afričani spustiti s tako strogo obrambno taktiko.

Šved, ki spremlja tekme SP 2026 kot strokovni komentator FOX Sports, je bil zgrožen nad statistiko. Nizozemci so imeli žogo v svojih nogah manj kot 30 odstotkov igralnega časa, v 120 minutah pa so v okvir vrat Maroka usmerili zgolj dva strela.

Nizozemci so doživeli udarec proti Maroku in se poslovili od svetovnega prvenstva že v 1/16 finala. Foto: Reuters

"Za to postavitev smo se odločili zaradi tega, ker smo na prejšnjih tekmah prejeli preveč zadetkov in tekmecem podarjali preveč odprtega prostora. Vsa Nizozemska je opozarjala, kako bi morali proti Maroku, ki ima izvrstno ekipo z zvezdniškimi igralci, zaigrati s petimi v obrambi. To smo tudi naredili, zdaj pa me napadate s kritikami," so Koemana presenetile kritike, v katerih je označen kot glavni krivec za tako hitro slovo tulipanov. "Tega, da smo v strokovnem štabu sprejeli takšno odločitev, sploh ne obžalujem."

Smola vratarja Verbruggna

V začetni enajsterici Nizozemske so prevladovali člani angleških klubov. Foto: Reuters Pred tekmo z Marokom je tako odstopil od standardne formacije 4-3-3. Micky van de Ven je vskočil v začetno enajsterico namesto Tijjanija Reijndersa. "Če ne bi prejeli zadetka za 1:1, bi prejemal pohvale za izbor. Tako pa me zdaj kritizirajo, da igram s petimi branilci. V začetni enajsterici so sicer prevladovali igralci iz angleškega prvenstva. Bilo jih je kar devet.

Med njimi je tudi vratar Brightona Bart Verbruggen, ki se mu je pri kazenskih udarcih pripetila ogromna smola. Ko je že ubranil strel Soufianeju Rahimiju, se mu je žoga nesrečno odbila v nogo, od nje pa neposredno v mrežo. "Ko vidiš, kako je takrat Maroko dal gol, pomisliš, da nam ta dan pač ni bilo usojeno zmagati," je dejal Koeman.

Njegovo odločitev, da zaigra s petimi možmi v obrambi, je vzel v bran tudi kapetan Virgil van Dijk: "Na koncu smo imeli enajstmetrovke in žal nam v njih ni uspelo. Vedno se da stvari narediti bolje, ampak to nam zdaj ne pomaga," branilec Liverpoola ocenjuje, da je bil načrt igre trikratnih finalistov svetovnega prvenstva pravi.

Nizozemski je prvič po letu 2006 na SP spodletelo že v uvodnem izločilnem dvoboju. Foto: Reuters

Kakšna bo zdaj usoda Koemana? "Vzel si bom nekaj časa, da razmislim o svoji prihodnosti," je povedal po izpadu proti Maroku. Nizozemska je sploh prvič v zgodovini, letos je nastopila na 12. svetovnem prvenstvu, izpadla s tekmovanja, ne da bi se pri tem uvrstila med 16 najboljših.