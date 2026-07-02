Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
8.37

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Anglija SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Četrtek, 2. 7. 2026, 8.37

1 ura, 15 minut

Anglija

Na Otoku se sprašujejo o Angliji brez Harryja Kana

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Harry Kane | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kapetan Harry Kane je talisman angleške reprezentance, ki je na tem nogometnem mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki postal njen najboljši strelec vseh časov in pogosto tudi rešitelj. Mediji se sprašujejo, ali je Kane obenem tudi edino upanje Anglije na tem svetovnem prvenstvu.

Kapetan se je znova izkazal na sredini tekmi proti Demokratični republiki Kongo v Atlanti, ko je v razmaku 11 minut dosegel dva gola in pomagal moštvu Thomasa Tuchla, da se je po zaostanku vrnilo v igro ter zmagalo z 2:1.

Zvezdnik Bayerna iz Münchna je v 75. minuti po podaji Anthonyja Gordona z glavo dosegel izjemen gol za izenačenje, štiri minute pred koncem pa z močnim strelom zabil še zmagoviti zadetek.

Kane ima zdaj na tem SP na svojem računu pet golov; za Lionelom Messijem in Kylianom Mbappejem zaostaja za enega, z Erlingom Haalandom pa je izenačen v napetem boju za zlati čevelj.

Z 12. in 13. golom na mundialih, ki ju je dosegel v šestnajstini finala, je presegel Pelejev ducat in se povzpel na šesto mesto večne lestvice strelcev, kjer je izenačen s francoskim napadalcem Justom Fontainom in za rekorderjem Messijem zaostaja za šest golov.

Selektor Tuchel, ki je imel po šestnajstini finala vidno olajšan obraz, je Kana označil za enega od "morskih psov" na svetovnem prvenstvu in ga postavil ob bok drugim vrhunskim napadalcem.

"Vsi so morski psi," je dejal nemški trener: "Če zavohajo kri, pridejo in zabijejo. Neverjetno je! Resnično izjemno. Je naš kapetan, naš vodja, tekme pa odloča z neverjetnimi zaključki."

Harry Kane | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Le malo sebi enakih

Kane, ki ima pri zaključevanju akcij le malo sebi enakih, je to sezono za klub in reprezentanco dosegel kar 72 golov na vsega 62 tekmah.

Vezist Declan Rice je za BBC dejal, da njegov kapetan dosega neverjetne številke. "Je pravi vodja, kapetan; vsak dan trenira in se odlično razume z vsemi v ekipi," je povedal.

"Ko imaš nekoga, ki ti lahko na takšen način priigra zmago ... Tisti drugi gol - žogo je z mojstrskim gibom poslal v zgornji kot - je bilo neverjetno videti. Kakšen igralec. Res imamo srečo, da ga imamo," je dodal Rice.

Kane sam je dejal, da je bil to njegov dan za "herojske trenutke", medtem ko se Anglija zdaj veseli tekme osmine finala proti Mehiki na stadionu Azteca.

Toda Tuchlu se poraja vprašanje, kdo drug lahko prevzame odgovornost in reši Anglijo, ko je to potrebno.

Kane in vezist madridskega Reala Jude Bellingham sta nedvomno moža, na katera se ekipa zanese v kriznih trenutkih; do zdaj sta dosegla sedem od osmih angleških golov na SP.

Anglija ni edina ekipa, ki se pri trenutkih navdiha zanaša na čarovnijo posameznika - Messi je v skupinskem delu dosegel šest od osmih argentinskih golov.

Vendar pa Tuchlu verjetno ne dajo spati skrbi glede fizične pripravljenosti 32-letnega kapetana, saj v ekipi nima ustrezne zamenjave na položaju srednjega napadalca.

Thomas Tuchel | Foto: Guliverimage Thomas Tuchel Foto: Guliverimage Favoriti?

Kljub Kanovim golom pa ima Anglija težave pri upravičevanju statusa ene od favoritinj za osvojitev prvega naslova svetovnega prvaka po letu 1966. Po obetavni zmagi s 4:2 proti Hrvaški na uvodni tekmi ji igra ni stekla po pričakovanjih.

Trije levi so v obrambi delovali negotovo proti DR Kongu - reprezentanci, ki je na lestvici uvrščena precej nižje -, v napadu pa so bili počasni in neprepričljivi, saj Marcus Rashford in Noni Madueke na krilnih položajih nista bistveno vplivala na potek igre.

Rezervist Gordon je pripravil oba Kanova zadetka, a zdi se, da Angliji primanjkuje igralcev s klopi, ki bi prinesli tisti "presežni" učinek.

Francija, ena od favoritinj prvenstva, ima v nasprotju z Anglijo v napadu izjemno širino in kakovost, piše francoska tiskovna agencija AFP. Ob Mbappeju sta tu še Michael Olise in dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele, na priložnost pa čaka še vrsta drugih zvezdnikov.

Tuchel je pred nedeljskim obračunom z Mehiko dejal, da bo dodaten izziv predstavljalo igranje na visoki nadmorski višini.

Nekdanji angleški napadalec Chris Sutton je posvaril pred tem, da bi zmago nad DR Kongom na Otoku jemali za samoumevno.

"Zmaga Anglije je bila velika stvar," je povedal za BBC. "To je izločilni nogomet. Gre za to, da prestopimo mejo."

Nato je dodal žgoče vprašanje, ki naj bi si ga zastavili otoški ljubitelji nogometa: "Vprašanje, ki ga želite zastaviti nocoj, je - kje bi bila Anglija brez Harryja Kana?"

Preberite še:

ZDA : BiH, SP 2026
Sportal Konec sanj za BiH, Američani ostali brez glavnega junaka
Tarik Muharemović
Sportal Od Slovenske gimnazije v Celovcu do tekme življenja proti ZDA
Jovo Lukić BiH
Sportal Nora moč nogometa! Vlada BiH zaradi tekme z ZDA pozvala delodajalce k zamiku delovnega časa.
Anglija SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.