Na Otoku se sprašujejo o Angliji brez Harryja Kana

Kapetan Harry Kane je talisman angleške reprezentance, ki je na tem nogometnem mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki postal njen najboljši strelec vseh časov in pogosto tudi rešitelj. Mediji se sprašujejo, ali je Kane obenem tudi edino upanje Anglije na tem svetovnem prvenstvu.

Kapetan se je znova izkazal na sredini tekmi proti Demokratični republiki Kongo v Atlanti, ko je v razmaku 11 minut dosegel dva gola in pomagal moštvu Thomasa Tuchla, da se je po zaostanku vrnilo v igro ter zmagalo z 2:1.

Zvezdnik Bayerna iz Münchna je v 75. minuti po podaji Anthonyja Gordona z glavo dosegel izjemen gol za izenačenje, štiri minute pred koncem pa z močnim strelom zabil še zmagoviti zadetek.

Kane ima zdaj na tem SP na svojem računu pet golov; za Lionelom Messijem in Kylianom Mbappejem zaostaja za enega, z Erlingom Haalandom pa je izenačen v napetem boju za zlati čevelj.

Z 12. in 13. golom na mundialih, ki ju je dosegel v šestnajstini finala, je presegel Pelejev ducat in se povzpel na šesto mesto večne lestvice strelcev, kjer je izenačen s francoskim napadalcem Justom Fontainom in za rekorderjem Messijem zaostaja za šest golov.

Selektor Tuchel, ki je imel po šestnajstini finala vidno olajšan obraz, je Kana označil za enega od "morskih psov" na svetovnem prvenstvu in ga postavil ob bok drugim vrhunskim napadalcem.

"Vsi so morski psi," je dejal nemški trener: "Če zavohajo kri, pridejo in zabijejo. Neverjetno je! Resnično izjemno. Je naš kapetan, naš vodja, tekme pa odloča z neverjetnimi zaključki."

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Le malo sebi enakih

Kane, ki ima pri zaključevanju akcij le malo sebi enakih, je to sezono za klub in reprezentanco dosegel kar 72 golov na vsega 62 tekmah.

Vezist Declan Rice je za BBC dejal, da njegov kapetan dosega neverjetne številke. "Je pravi vodja, kapetan; vsak dan trenira in se odlično razume z vsemi v ekipi," je povedal.

"Ko imaš nekoga, ki ti lahko na takšen način priigra zmago ... Tisti drugi gol - žogo je z mojstrskim gibom poslal v zgornji kot - je bilo neverjetno videti. Kakšen igralec. Res imamo srečo, da ga imamo," je dodal Rice.

Kane sam je dejal, da je bil to njegov dan za "herojske trenutke", medtem ko se Anglija zdaj veseli tekme osmine finala proti Mehiki na stadionu Azteca.

Toda Tuchlu se poraja vprašanje, kdo drug lahko prevzame odgovornost in reši Anglijo, ko je to potrebno.

Kane in vezist madridskega Reala Jude Bellingham sta nedvomno moža, na katera se ekipa zanese v kriznih trenutkih; do zdaj sta dosegla sedem od osmih angleških golov na SP.

Anglija ni edina ekipa, ki se pri trenutkih navdiha zanaša na čarovnijo posameznika - Messi je v skupinskem delu dosegel šest od osmih argentinskih golov.

Vendar pa Tuchlu verjetno ne dajo spati skrbi glede fizične pripravljenosti 32-letnega kapetana, saj v ekipi nima ustrezne zamenjave na položaju srednjega napadalca.

Thomas Tuchel Foto: Guliverimage

Kljub Kanovim golom pa ima Anglija težave pri upravičevanju statusa ene od favoritinj za osvojitev prvega naslova svetovnega prvaka po letu 1966. Po obetavni zmagi s 4:2 proti Hrvaški na uvodni tekmi ji igra ni stekla po pričakovanjih.

Trije levi so v obrambi delovali negotovo proti DR Kongu - reprezentanci, ki je na lestvici uvrščena precej nižje -, v napadu pa so bili počasni in neprepričljivi, saj Marcus Rashford in Noni Madueke na krilnih položajih nista bistveno vplivala na potek igre.

Rezervist Gordon je pripravil oba Kanova zadetka, a zdi se, da Angliji primanjkuje igralcev s klopi, ki bi prinesli tisti "presežni" učinek.

Francija, ena od favoritinj prvenstva, ima v nasprotju z Anglijo v napadu izjemno širino in kakovost, piše francoska tiskovna agencija AFP. Ob Mbappeju sta tu še Michael Olise in dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele, na priložnost pa čaka še vrsta drugih zvezdnikov.

Tuchel je pred nedeljskim obračunom z Mehiko dejal, da bo dodaten izziv predstavljalo igranje na visoki nadmorski višini.

Nekdanji angleški napadalec Chris Sutton je posvaril pred tem, da bi zmago nad DR Kongom na Otoku jemali za samoumevno.

"Zmaga Anglije je bila velika stvar," je povedal za BBC. "To je izločilni nogomet. Gre za to, da prestopimo mejo."

Nato je dodal žgoče vprašanje, ki naj bi si ga zastavili otoški ljubitelji nogometa: "Vprašanje, ki ga želite zastaviti nocoj, je - kje bi bila Anglija brez Harryja Kana?"

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