Slavko Vinčić najprej razburil Mehičane, nato so prah dvigovale novosti Fife

Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je delil pravico na srečanju 1/16 finala SP 2026 med Mehiko in Ekvadorjem (2:0). Sredi prvega polčasa je spravil v slabo voljo gostitelje, ko je prekinil obetaven napad in poslal igralce na premor za osvežitev (hydration break), ki ga po prvotnem načrtu Mednarodne nogometne zveze (Fifa) sploh ne bi smelo biti, v izdihljajih srečanja pa je postal šele drugi sodnik na svetu, ki je izključil igralca zaradi kršenja novega ''Viniciusovega'' pravila, prekrivanja ust z roko med vročim besednim dvobojem s tekmecem.

Dvoboj v mehiški prestolnici se je zaradi slabega vremena začel z enourno zamudo. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je pred srečanjem obvestila javnost, da na tem srečanju ne bo kontroverznega premora za hidracijo (hydration break). Ta traja kar tri minute, številni pa ga povezujejo zgolj z željo svetovne krovne zveze, da bi si napolnila žepe ter ugodila oglaševalcem in jim med srečanjem ponudila možnost za predvajanje številnih televizijskih oglasov. Vseeno pa iz te moke ni bilo kruha.

Slavko Vinčić se je za premor za osvežitev odločil takrat, ko se je Mehičanom ponujala priložnost za bliskovit protinapad. Foto: Reuters

Obvezno pravilo o premorih za hidracijo je obveljalo tudi na tej tekmi. Slavko Vinčić ga je označil v neposrečenem trenutku. Igralce je poslal na osvežitev v 25. minuti, ko se je Mehičanom ponujala priložnost za bliskovit protinapad. Takrat so Ekvadorci storili prekršek nad Luisom Romom, a je bila žoga še naprej v posesti Mehičanov. Domači navijači so tako prepričani, da igre ne bi smel prekiniti, ampak pustiti prednost. Vinčić tega ni storil.

NO HYDRATION BREAKS TONIGHT 👀



The storm-delayed Mexico-Ecuador match will NOT include hydration breaks.



FIFA officials said they implemented mandatory pauses in the first and second half of World Cup matches to “(prioritize) player safety” amid North America’s hot summer… pic.twitter.com/K3riuby2AF — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 1, 2026

Privrženci Mehike, ki so v slabem vremenu napolnili kultni stadion Azteca, so bili kmalu bistveno boljše volje. Njihovi ljubljenci so namreč takoj po koncu premora podvojili prednost na 2:0, nasmihala se jim je sladka zmaga za preboj med najboljših 16.

Zanimivo je, da je bilo obvestilo, ki ga je Fifa pred srečanjem poslala v svet, medtem že malce spremenjeno. Del besedila, v katerem je pisalo, da ne bo premora za osvežitev, je bil izbrisan.

Izključen zaradi tega, ker si je ...

Piero Hincapie je po izključitvi sarkastično zaploskal odločitvi sodnika. Foto: Reuters Vinčić je v zaključku obračuna pokazal še rdeči karton Pieru Hincapieju. Ker si ga je zvezdnik Arsenala prislužil zaradi kršenja ''Viniciusovega'' pravila, saj si je med vročim besednim dvobojem z roko prekrival usta, je odločitev slovenskega sodnika še kako odmevala.

Postal je namreč šele drugi delivec pravice na svetu, ki je zaradi novega pravila poslal igralca predčasno v slačilnico. Tudi prvi, ki si je na tem SP tako prislužil izključitev, je bil Južnoameričan. To je bil Paragvajec Miguel Almiron, ki je prejel rdeči karton proti Turčiji. Kazen je vmes že odslužil, po senzacionalni zmagi nad Nemčijo pa se pripravlja na novo poslastico, dvoboj osmine finala proti Franciji.

24-letni Ekvadorec Piero Hincapie je imel vroči besedni dvoboj z Mehičanom Santiagom Gimenezom, pri tem pa si z roko prikrival usta. Napadalec Milana je o tem takoj opozoril slovenskega sodnika. Ta je vse skupaj preveril še na zaslonu in nato po posredovanju VAR izključil branilca Arsenala.

Pravilo poskrbelo še za drugo "žrtev"

Gre za eno od novosti letošnjega svetovnega prvenstva. Mednarodni odbor za nogometna pravila IFAB je pred turnirjem potrdil spremembo, po kateri lahko sodniki z rdečim kartonom kaznujejo igralca, če si med konfrontacijo z nasprotnikom pokrije usta.

Foto: Guliverimage

Namen pravila je preprečiti prikrivanje žaljivih, diskriminatornih ali neprimernih besed, ki jih kamere in uradne osebe zaradi zakritih ust pozneje težje preverijo. Prav zato pravilo ne cilja na vsak pogovor med igralci, ampak predvsem na trenutke napetosti, sporov in provokacij.

Fifa je to pravilo uvrstila na SP 2026 po spornih dogodkih, ki so se zgodilo na spomladanske srečanju lige prvakov med Benfico in Realom, ko je Gianluca Prestianni zaradi rasističnih žaljivk, namenjenih Viniciusu Juniorju, prejel hudo kazen. Takrat si je prekrival usta z roko, a pozneje priznal, da so bile njegove izrečene besede neprimerne. Moral je počivati kar na šestih tekmah.

Slavko Vinčić je imel na dvoboju med Mehiko in Ekvadorjem kar veliko dela. Foto: Reuters

Ekvador je bil lahko na koncu še srečen, da je končal dvoboj le z igralcem manj na zelenici. V zadnjih sekundah srečanja bi lahko namreč Vinčić pokazal še en rdeč karton, ko je Pedro Vite udaril nasprotnika po zatilju. Ekvadorec je imel srečo, saj se ni vključil VAR, tako da je lahko odigral dvoboj do konca.

Hincapie je za razliko od Almirona že končal s tekmovanjem. Ekvador je namreč izpadel (0:2), hkrati pa že išče novega selektorja, saj se je Argentinec Sebastian Beccacece že poslovil od varovancev.

Mehika čakala kar 40 let

Za Mehiko je bila zmaga nad Ekvadorjem zgodovinska. Gostitelji turnirja so se z zadetkoma Juliana Quiñonesa in Raula Jimeneza prebili v osmino finala in končali dolgo čakanje na zmago v izločilnem delu svetovnega prvenstva. Nazadnje so jo dočakali leta 1986. Za Ekvador je turnirja konec, Hincapie pa bo zaradi rdečega kartona suspendiran na naslednji reprezentančni tekmi.