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Avtor:
B. B.

Četrtek,
2. 7. 2026,
6.56

Osveženo pred

6 minut

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Edin Džeko Sergej Barbarez SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Četrtek, 2. 7. 2026, 6.56

6 minut

Slovo Bosne in Hercegovine

Barbarez v solzah, Džeko v objemu objokanih otrok

Avtor:
B. B.

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Sergej Barbarez | Sergej Barbarez na koncu ni mogel skriti solz. | Foto Guliverimage

Sergej Barbarez na koncu ni mogel skriti solz.

Foto: Guliverimage

"Rad imam celo Bosno in Hercegovino in vse ljudi, ki nas podpirajo," je po porazu bosanske reprezentance s solzami v očeh povedal njihov selektor Sergej Barbarez, medtem ko je Edin Džeko na tribunah tolažil svoje otroke.

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Bosanska reprezentanca je na letošnjem nogometnem svetovnem prvenstvu spisala lepo nogometno zgodbo, potem ko se je prvič v zgodovini prebila v nadaljnje tekmovanje. A njihova pot se je končala v šestnajstini finala. Od njih je bila boljša reprezentanca ZDA, ki je na koncu slavila z 2:0. Bosanska reprezentanca je veljala za eno najbolj simpatičnih na tem prvenstvu, zato je bilo po tekmi še toliko bolj čustveno.

"Moj obraz pove, kako srečen sem zaradi njih, čeprav je danes žalosten dan." | Foto: Guliverimage "Moj obraz pove, kako srečen sem zaradi njih, čeprav je danes žalosten dan." Foto: Guliverimage

"Res imam rad te fante"

Po tekmi je bilo veliko čustev. Solz žalosti ali pa tudi sreče ni mogel skriti bosanski selektor Sergej Barbarez, ki je skupaj z ekipo prišel pozdravit svoje navijače, nato pa igrišče zapustil v solzah. Prav tako ni mogel skriti solz po prvi uradni izjavi.

"Ko ne zmagaš, vedno nekaj manjka. Žal smo imeli tekmo pod nadzorom, potem pa smo v neugodnem trenutku po naši napaki prejeli zadetek. V drugem polčasu smo poskusili prav vse. Ti mladi fantje si zaslužijo vse pohvale. Res imam rad te fante. Moj obraz pove, kako srečen sem zaradi njih, čeprav je danes žalosten dan, ker nam ni uspelo še enkrat spisati zgodovine. A gremo naprej," je uvodoma povedal 54-letni bosanski selektor.

"Poskusili smo vse"

Bosanci so imeli nekaj zelo lepih priložnosti in zadnjih 30 minut igrali z igralcem manj, česar pa niso znali izkoristiti. "Zelo težko je ponavljati zgodbe iz Walesa in tekme proti Italiji v Zenici. Poskusili smo vse. Imeli smo nekaj priložnosti in če bi imeli malce več sreče, bi se morda borili za kaj več. Drugi gol smo prejeli po prostem strelu. Takšen je šport. Zdaj je, kar je," je po tekmi še povedal Barbarez in na koncu navijačem sporočil: "Rad imam celo Bosno in Hercegovino in vse ljudi, ki nas podpirajo."

Edin Džeko je po tekmi povedal, da morajo biti ponosni na svoj uspeh. | Foto: Guliverimage Edin Džeko je po tekmi povedal, da morajo biti ponosni na svoj uspeh. Foto: Guliverimage

Džeko je po tekmi tolažil svoje objokane otroke

Poraz in izpad s svetovnega prvenstva sta bila boleča za vse igralce in tudi navijače na tribunah. Kapetan Zmajev Edin Džeko ni skrival velikega razočaranja. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je odšel k svoji družini, kjer je v težkih trenutkih poskušal potolažiti svoje objokane otroke.

Džeko je po tekmi povedal, da morajo biti ponosni na to, kar so dosegli na tem svetovnem prvenstvu, in poudaril, da je ekipa dala vse od sebe. "Nimam kakšnega posebnega komentarja. Dali smo vse od sebe, žal odhajamo domov. A ponosni moramo biti na vse, kar nam je tukaj uspelo."

Seveda 40-letni nogometaš ni mogel mimo bosanskih navijačev, ki so zadnje dni živeli za reprezentanco. "Tu ni treba veliko povedati. Vedno jim rečem hvala za vse. Mislim, da so oni ponosni na nas, tako kot smo mi ponosni nanje, je še povedal izkušeni napadalec, ki je pri starosti 40 let in 106 dni postal prvi igralec, star 40 let ali več, ki je nastopil v izločilnih bojih svetovnega prvenstva pod okriljem Fife.

Bosanski navijači so že pred tekmo ustvarili pravo nogometno vzdušje, prav tako so navdušili mladi navijači v Sarajevu.

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