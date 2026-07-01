Nogometaše Bosne in Hercegovine v noči na četrtek ob 2. uri po slovenskem času čaka ena največjih tekem v zgodovini reprezentance. V šestnajstini finala svetovnega prvenstva se bodo v Santa Clari v Kaliforniji pomerili z gostiteljico ZDA, med tistimi, ki bodo skušali ustaviti ameriški napad, pa bo tudi Tarik Muharemović, nogometaš, rojen v Ljubljani, ki je odraščal med koroškimi Slovenci v Celovcu.

Triindvajsetletni Tarik Muharemović ima zanimivo slovensko-zamejsko zgodbo. Kmalu po njegovem rojstvu so se starši, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, preselili v Avstrijo, tik čez slovensko mejo, v Celovec. Tam je Tarik odraščal v dvojezičnem okolju ter obiskoval slovenske oziroma dvojezične izobraževalne ustanove.

Foto: Reuters

Kot je razkril tednik koroških Slovencev Novice, je najprej obiskoval dvojezični vrtec, nato štiriletno Ljudsko šolo Mohorjeve v Celovcu, zatem pa še osem let Slovensko gimnazijo v Celovcu.

Novinar Novic se je o Muharemoviću pogovarjal z njegovim nekdanjim sošolcem Benjaminom Laneggerjem. Ta je povedal, da sta se spoznala že v dvojezičnem vrtcu, skupaj obiskovala ljudsko šolo, pozneje pa bila osem let sošolca na Slovenski gimnaziji.

"Sedela sva v isti klopi in se vedno veliko pogovarjala o nogometu," se je med drugim spominjal Lanegger. Sam je v tistem času treniral pri Slovenskem atletskem klubu SAK, Muharemović pa pri SK Austria Klagenfurt.

Edin Džeko je bil že v otroštvu najljubši nogometaš Tarika Muharemovića. Foto: Reuters

Idol iz otroških let je danes njegov kapetan

Že v otroških letih je bilo jasno, da ima Muharemović poseben nogometni talent. "Tarik je bil vedno eno nogometno stopnjo višje od vrstnikov. Ko smo mi igrali za U8, je on igral že za U9," je povedal Lanegger in razkril tudi, da je Muharemović že kot otrok zelo cenil bosanske nogometaše.

Ko so ga v šolskih letih vprašali, kdo je njegov najljubši nogometaš, ni izbral brazilskega Ronalda, Lionela Messija ali katerega od drugih običajnih odgovorov, temveč je bil njegov odgovor vedno enak: Edin Džeko. Muharemović danes tako s svojim otroškim idolom igra v isti reprezentanci, skupaj pa bosta z BiH proti ZDA lovila zgodovinsko zmago v izločilnih bojih svetovnega prvenstva.

In še ena zanimivost: Muharemović, ki odlično govori slovensko, je bil očitno uspešen tudi na šolskem področju. Novice so izbrskale podatek, da je kot dijak sedmega razreda gimnazije s slovensko pesmijo Čez most na literarnem tekmovanju dvojezičnih šol na južnem avstrijskem Koroškem osvojil tretje mesto. Pesem si lahko preberete v spodnjem okvirčku.

Čez most Grem s psom čez most, vržem mu kost, ki pade pod most. Pes gleda in laja, oh, moj pes, kaj bi najraje? Novo kost ali iti pod most? Obljubim mu novo kost in jo grem iskat pod most, najdem kost in jo vržem na most. Ne morem verjeti, ampak avto se pelje čez most In seveda tudi čez kost. Tarik Muharemović

Muharemović na klubski ravni igra za italijanski Sassuolo, po podatkih portala Transfermarkt pa je njegova tržna vrednost ocenjena na 25 milijonov evrov. Zanj naj bi se zanimala tudi italijanska velikana Inter in Juventus, zato bo njegova predstava na največjem nogometnem odru gotovo pod dodatnim drobnogledom.

Na tekmi s Švico je prejel rdeči karton in zato izpustil tekmo s Katarjem. Foto: Reuters

Muharemović je sicer na tekmi med BiH in Švico, ki jo je bosansko-hercegovska reprezentanca izgubila z 1:4, prejel rdeči karton in zato izpustil odločilno tekmo skupinskega dela proti Katarju. Danes naj bi se vrnil v postavo selektorja Sergeja Barbareza.

Če bi reprezentanci BiH danes uspelo izločiti ZDA (tekmo bomo na Sportalu spremljali v živo), bi jo v osmini finala čakal zmagovalec dvoboja med Belgijo in Senegalom, ki bo na sporedu 6. julija.

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