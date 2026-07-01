Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
1. 7. 2026,
17.02

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
Tarik Muharemović Bosna in Hercegovina SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sreda, 1. 7. 2026, 17.02

34 minut

Tarik Muharemović

Nekdanji dijak Slovenske gimnazije iz Celovca danes proti ZDA: Tarik Muharemović med koroškimi Slovenci

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Tarik Muharemović | Življenjska zgodba nogometaša BiH Tarika Muharemovića je povezana tudi s Slovenijo. | Foto Guliverimage

Življenjska zgodba nogometaša BiH Tarika Muharemovića je povezana tudi s Slovenijo.

Foto: Guliverimage

Nogometaše Bosne in Hercegovine v noči na četrtek ob 2. uri po slovenskem času čaka ena največjih tekem v zgodovini reprezentance. V šestnajstini finala svetovnega prvenstva se bodo v Santa Clari v Kaliforniji pomerili z gostiteljico ZDA, med tistimi, ki bodo skušali ustaviti ameriški napad, pa bo tudi Tarik Muharemović, nogometaš, rojen v Ljubljani, ki je odraščal med koroškimi Slovenci v Celovcu.

Triindvajsetletni Tarik Muharemović ima zanimivo slovensko-zamejsko zgodbo. Kmalu po njegovem rojstvu so se starši, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, preselili v Avstrijo, tik čez slovensko mejo, v Celovec. Tam je Tarik odraščal v dvojezičnem okolju ter obiskoval slovenske oziroma dvojezične izobraževalne ustanove.

Tarik Muharemović | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kot je razkril tednik koroških Slovencev Novice, je najprej obiskoval dvojezični vrtec, nato štiriletno Ljudsko šolo Mohorjeve v Celovcu, zatem pa še osem let Slovensko gimnazijo v Celovcu.

SP 2026: Anglija - Kongo
Sportal V sedmi minuti šok za Angleže #vŽivo

Novinar Novic se je o Muharemoviću pogovarjal z njegovim nekdanjim sošolcem Benjaminom Laneggerjem. Ta je povedal, da sta se spoznala že v dvojezičnem vrtcu, skupaj obiskovala ljudsko šolo, pozneje pa bila osem let sošolca na Slovenski gimnaziji.

"Sedela sva v isti klopi in se vedno veliko pogovarjala o nogometu," se je med drugim spominjal Lanegger. Sam je v tistem času treniral pri Slovenskem atletskem klubu SAK, Muharemović pa pri SK Austria Klagenfurt.

Edin Džeko je bil že v otroštvu najljubši nogometaš Tarika Muharemovića. | Foto: Reuters Edin Džeko je bil že v otroštvu najljubši nogometaš Tarika Muharemovića. Foto: Reuters

Idol iz otroških let je danes njegov kapetan

Že v otroških letih je bilo jasno, da ima Muharemović poseben nogometni talent. "Tarik je bil vedno eno nogometno stopnjo višje od vrstnikov. Ko smo mi igrali za U8, je on igral že za U9," je povedal Lanegger in razkril tudi, da je Muharemović že kot otrok zelo cenil bosanske nogometaše.

Ko so ga v šolskih letih vprašali, kdo je njegov najljubši nogometaš, ni izbral brazilskega Ronalda, Lionela Messija ali katerega od drugih običajnih odgovorov, temveč je bil njegov odgovor vedno enak: Edin Džeko. Muharemović danes tako s svojim otroškim idolom igra v isti reprezentanci, skupaj pa bosta z BiH proti ZDA lovila zgodovinsko zmago v izločilnih bojih svetovnega prvenstva.

In še ena zanimivost: Muharemović, ki odlično govori slovensko, je bil očitno uspešen tudi na šolskem področju. Novice so izbrskale podatek, da je kot dijak sedmega razreda gimnazije s slovensko pesmijo Čez most na literarnem tekmovanju dvojezičnih šol na južnem avstrijskem Koroškem osvojil tretje mesto. Pesem si lahko preberete v spodnjem okvirčku.

Čez most

Grem s psom čez most, vržem mu kost, ki pade pod most. Pes gleda in laja, oh, moj pes, kaj bi najraje? Novo kost ali iti pod most? Obljubim mu novo kost in jo grem iskat pod most, najdem kost in jo vržem na most. Ne morem verjeti, ampak avto se pelje čez most In seveda tudi čez kost.

Tarik Muharemović

Muharemović na klubski ravni igra za italijanski Sassuolo, po podatkih portala Transfermarkt pa je njegova tržna vrednost ocenjena na 25 milijonov evrov. Zanj naj bi se zanimala tudi italijanska velikana Inter in Juventus, zato bo njegova predstava na največjem nogometnem odru gotovo pod dodatnim drobnogledom.

Na tekmi s Švico je prejel rdeči karton in zato izpustil tekmo s Katarjem. | Foto: Reuters Na tekmi s Švico je prejel rdeči karton in zato izpustil tekmo s Katarjem. Foto: Reuters

Muharemović je sicer na tekmi med BiH in Švico, ki jo je bosansko-hercegovska reprezentanca izgubila z 1:4, prejel rdeči karton in zato izpustil odločilno tekmo skupinskega dela proti Katarju. Danes naj bi se vrnil v postavo selektorja Sergeja Barbareza.

Če bi reprezentanci BiH danes uspelo izločiti ZDA (tekmo bomo na Sportalu spremljali v živo), bi jo v osmini finala čakal zmagovalec dvoboja med Belgijo in Senegalom, ki bo na sporedu 6. julija. 

Preberite še:

Jovo Lukić BiH
Sportal Nora moč nogometa! Vlada BiH zaradi tekme z ZDA pozvala delodajalce k zamiku delovnega časa.
Mehika navijači
Sportal Tragedija v Mehiki, med proslavljanjem ugasnili dve življenji
Slavko Vinčić
Sportal Slovenski sodnik v središču pozornosti zaradi nevsakdanje izključitve
Sp 2026 Norveška Slonokoščena obala Erling Haaland
Sportal Norvežani v sedmih nebesih, takšne evforije pa še ne!

Tarik Muharemović Bosna in Hercegovina SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.