Nora moč nogometa! Vlada BiH zaradi tekme z ZDA pozvala delodajalce k zamiku delovnega časa.

Oblasti Federacije Bosne in Hercegovine so delodajalcem priporočile, naj v četrtek zaradi tekme med BiH in ZDA na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki se bo začela ob 2. uri zjutraj, prilagodijo organizacijo dela in zamaknejo začetek delovnega časa. Priporočilo so izdale, ker tekma po njihovem mnenju presega šport in krepi povezanost države.

Nogometaši BiH so si z zmago s 3:1 proti Katarju minulo sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega nogometnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Prva tekma v izločilnih bojih prvenstva, in sicer prav z ZDA, jih čaka v noči iz srede na četrtek ob 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času. To je tekma, ki jo marsikateri mediji v BiH napovedujejo kot največji nogometni dvoboj v obdobju državne samostojnosti.

Vlada Federacije BiH je na predlog ministrstva entitete za delo in socialno politiko sprejela sklep, s katerim delodajalcem priporoča, naj v četrtek, kjer je to mogoče, zamaknejo začetek delovnega časa in zaposlenim, ki to želijo, omogočijo izrabo letnega dopusta.

Enotam lokalne samouprave je vlada tudi priporočila, naj gostinskim lokalom podaljšajo nočni obratovalni čas do 6. ure zjutraj, da bodo lahko državljani skupaj spremljali tekmo, so v torek sporočili z ministrstva.

Ko vsa država diha kot eno ...

Minister za delo in socialno politiko Adnan Delić je ob tem izjavil, da priporočila niso sprejeli zato, ker bi bila ena tekma pomembnejša od dela, temveč zato, ker obstajajo trenutki, ki presegajo šport in postanejo del skupnega spomina neke države.

Nogometaši BiH bodo v noči na četrtek odigrali prvo tekmo izločilnega dela v zgodovini največjih tekmovanj. Foto: Reuters

"Naša reprezentanca je te dni BiH povezala na način, kot ga zmore le malokaj. Ko vsa država diha kot eno, so institucije dolžne prepoznati vrednost takšnih trenutkov," je dejal.

Tekma med BiH in ZDA bo potekala v San Franciscu. Na letošnjem mundialu je veliko bosansko-hercegovskih navijačev, predvsem zaradi številčne diaspore v Kanadi in ZDA.