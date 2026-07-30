Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je na novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo "zaradi neustreznega načrtovanja" skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja, glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči.

"Načrtovanje sredstev za letošnje leto je bilo, če povem zelo blago, najmanj neustrezno," je uvodoma dejala Ribič. Odhodki ministrstva v 96 odstotkih predstavljajo zakonske obveznosti, primanjkljaj bo treba nadomestiti z ostalih področjih, odgovora na to, s katerih, pa za zdaj še nima.

Kot glavni razlog za manko sredstev je izpostavila dvig minimalne plače, ki se je povečala za 16 odstotkov, v načrtovanih odhodkih ministrstva pa sta bila upoštevana le dva odstotka. Nanjo so vezana starševska nadomestila, ki so po besedah ministrice največji odhodek ministrstva, in plačila osebnih asistentov ter zaposlenih v varstveno-delovnih centrih (VDC).

"Ne bom ugibala, ali je šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve, dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu," je dejala.

Za starševska nadomestila in otroške dodatke po navedbah ministrice je premalo planiranih 83 milijonov evrov, na področju invalidskega varstva, predvsem osebne asistence 52 milijonov evrov, za denarne socialne pomoči in varstvene dodatke manjka 26 milijonov evrov, za plače zaposlenih v VDC pa 16 milijonov evrov.

"Zavedam se, da to niso le proračunske postavke, ampak da za vsako številko stojijo ljudje, ki pomoč najbolj potrebujejo," je dejala. Z ekipo na ministrstvo pa se trudijo, da ti ne bi bili prikrajšani.

Strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči

Poudarila je še, da bodo v tem mandatu posebno pozornost namenili področju socialnih transferjev, saj si želi, "da bi ti dosegli svoj namen". "Trdno zagovarjam, da zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo, in ne socialne pomoči," je dejala.

Ena od koalicijskih zavez je, da bi se prejemnike socialne pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela, o čemer bi vlada volivce vprašala tudi na posvetovalnem referendumu. Ministrici se zdi pomembno, da se vsi vključujejo v družbo, ker dolgotrajna odsotnost s trga dela in družbe "vodi samo še v večjo brezposelnost in stagnacijo teh oseb".

Zdi se ji potrebno tudi okrepiti nadzor na terenu, tudi s pregledovanjem evidenc brezposelnih oseb in ugotavljanjem razlogov, da se ti ne morejo vključiti na trg dela. "Da vidimo, ali so ti razlogi v tem, da se na trg dela resnično ne morejo vključiti, ali pa se ne želijo vključiti," je dejala. V tem mandatu je sicer področje dela v resorju ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.

Iz izhodišč vlade za pripravo proračunskih dokumentov sicer izhaja, da bo novoustanovljeno ministrstvo z rebalansom proračuna prejelo nekaj več sredstev, kot bi jih sicer namenili za področja, ki jih pokriva. Letos je tako za ministrstvo namenjenih 1,98 milijona evrov, v prihodnjem letu 2,02 milijona evrov, v letu 2028 pa 2,08 milijona evrov.