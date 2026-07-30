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Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
30. 7. 2026,
12.02

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Henrik Kristoffersen alpsko smučanje

Četrtek, 30. 7. 2026, 12.02

29 minut

Henrik Kristoffersen je drugič postal očka

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Henrik Kristoffersen | Henrik Kristoffersen je drugič postal oče. | Foto Guliverimage

Henrik Kristoffersen je drugič postal oče.

Foto: Guliverimage

Norveški alpski smučar Henrik Kristoffersen se je skupaj z ženo Tonje razveselil rojstva drugega otroka. 25. julija sta na svet pozdravila hčerko Linneo.

"Linnea Kristoffersen. 25. 07. 26. Mlajša sestrica je končno tukaj. Dobrodošla doma, naša lepa punčka," sta ob sliki zapisala zakonca Kristoffersen. Linnea se je tako pridružila bratcu Emilu Henriku, ki se je rodil julija 2023.

Kristoffersen se je z dolgoletno partnerko Tonje poročil lani poleti na pravljičnem dvorcu Leopoldskron v Salzburgu v Avstriji, kjer tudi živita.

Norvežan sicer velja za enega najboljših slalomistov v zgodovini norveškega alpskega smučanja. Ima dve zlati medalji s svetovnih prvenstev in dve olimpijski medalji (srebrno in bronasto). V svetovnem pokalu ima skupno 33 zmag, 95-krat pa je stal na stopničkah.

Henrik Kristoffersen alpsko smučanje
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