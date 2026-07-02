Prizor, ki ga ni bilo na televiziji: trije vsiljivci prekinili tekmo Belgije

Tekmo med Belgijo in Senegalom je za nekaj trenutkov prekinil nenavaden dogodek. Med odmorom za osvežitev so na igrišče vdrli trije moški s kamero, ki so jih varnostniki hitro ustavili, televizijski prenos pa incidenta ni pokazal.

Tekma med Belgijo in Senegalom je imela tudi prizor, ki ga gledalci pred televizijskimi zasloni niso videli. Kmalu po odmoru za osvežitev je bil dvoboj za kratek čas prekinjen, razlog pa ni bil povezan z dogajanjem med nogometaši.

Na zelenico so namreč vdrli trije moški, opremljeni s kamero, in povzročili nekaj zmede med igralci, varnostniki in gledalci.

Prvi vsiljivec je imel težave ob preskoku ograje

Najmanjši izmed trojice je imel že pri preskoku ograje precej težav. Po poročanju belgijskih medijev se je komaj prebil na igrišče, nato pa so ga varnostniki skoraj takoj ustavili.

Foto: Guliverimage

Preostala dva sta poskušala nadaljevati svoj pohod po zelenici, a tudi njima ni uspelo dolgo bežati. Varnostniki so ju hitro ujeli in vse tri odpeljali v notranjost stadiona.

Po kratki prekinitvi je Belgija prišla do dramatične zmage

Nogometaši so morali za nekaj trenutkov počakati, nato pa se je obračun nadaljeval, ki je imel dramatičen prizvok, saj so Senegalci zapravili vodstvo z 2:0 in na koncu v zaključku drugega podaljška prejeli gol, ki je Belgijce popeljal v osmino finala.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage