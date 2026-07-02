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Avtor:
R. P.

Četrtek,
2. 7. 2026,
12.03

Osveženo pred

49 minut

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Pape Gueye Pape Thiaw senegalska nogometna reprezentanca SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Belgijska nogometna reprezentanca

Četrtek, 2. 7. 2026, 12.03

49 minut

Odmevna odločitev ogorčenega reprezentanta Senegala

Pape Gueye tako zameril selektorju, da je sprejel radikalno odločitev

Avtor:
R. P.

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Pape Thiaw | Selektor Senegala Pape Thiaw v prihodnosti ne bo mogel več računati na Papeja Gueyeja. | Foto Reuters

Selektor Senegala Pape Thiaw v prihodnosti ne bo mogel več računati na Papeja Gueyeja.

Foto: Reuters

Po pravcatem trilerju, v katerem je uspelo Senegalu proti Belgiji zapraviti skoraj nemogoče (2:3), v nogometnem svetu odmevajo besede Papeja Gueyeja. Razočarani Senegalec kar ni mogel verjeti, kaj mu je na srečanju proti Belgiji storil selektor Pape Thiaw. Sporočil mu je, naj nanj v prihodnosti, če bo še ostal selektor, ne računa več.

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Dišalo je po senegalski pravljici, še enem obračunu izločilnega dela SP 2026, na katerem bi afriški predstavnik pokvaril načrte favoritu iz Evrope. Po Nizozemski, ki je ostala praznih rok proti Maroku, se je boleč poraz nasmihal še njeni sosedi Belgiji. Rdeči vragi so se proti Senegalu znašli v izgubljenem položaju.

Še pet minut pred koncem rednega dela so zaostajali z 0:2, a je nato, nogomet je še enkrat več pokazal svojo nepredvidljivost, sledil čaroben preobrat. Belgijci so izsilili podaljšek (2:2), nato pa po odmevni sodniški odločitvi, ko je Said Martinez iz Hondurasa v izdihljajih tekme pokazal na belo točko, v 125. minuti prišli do zmage s 3:2.

Gueye pod njegovim vodstvom ne bo več nastopal

Pape Gueye (desno) ne skriva razočaranja nad potezo selektorja. | Foto: Guliverimage Pape Gueye (desno) ne skriva razočaranja nad potezo selektorja. Foto: Guliverimage Senegal je tako ostal brez vsega, po dvoboju pa so v nogometnem svetu odmevale besede razočaranega Papeja Gueyeja. Ta je sporočil, da ne bo več igral za svojo državo, če bo na selektorskem položaju ostal njegov soimenjak Pape Thiaw. Zameril mu je, da ga je v 66. minuti poslal na klop, čeprav naj bi bil takrat še v dobri fizični pripravljenosti. 

"Sporočam, da si bom v času, ko bo to strokovno vodstvo še naprej vodilo ekipo, vzel premor od reprezentance," je podal konkretno sporočilo in se dotaknil trenutka, ko ga je selektor poslal z igrišča. Takrat je imel Senegal še vse v svojih rokah, tako rezultat (2:0), kot tudi igro, saj so bili Belgijci do takrat izrazito nemočni in nenevarni. ''Bil sem v dobri fizični pripravljenosti, a na koncu odloča trener … To spoštujem,'' je zapisal 27-letni zvezni igralec Villarreala, ki je prepričan, da bi lahko nadaljeval s srečanjem.

Navijači Senegala se zagotovo sprašujejo, kako bi se razpletal dvoboj, če bi Gueye resnično ostal na zelenici. Zamenjal ga je namreč mladi branilec Lamine Camara, ki je postal osmoljenec srečanja, saj je sodnik po njegovem prekršku nad Yourijem Tielemansom dosodil Belgiji kazenski udarec. Rdeči vragi so ga izkoristili in prišli do veličastnega preobrata (3:2), ki je spominjal na tistega, ki so ga pred osmimi leti izvedli na SP 2018 v Rusiji proti Japonski (od 0:2 do 3:2).

Ko je Lamine Camara v 66. minuti zamenjal nezadovoljnega 27-letnega zveznega igralca Villarreala, je Senegal še vodil z 2:0 in prevladoval na zelenici. | Foto: Guliverimage Ko je Lamine Camara v 66. minuti zamenjal nezadovoljnega 27-letnega zveznega igralca Villarreala, je Senegal še vodil z 2:0 in prevladoval na zelenici. Foto: Guliverimage

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Sodeč po novicah iz senegalskega tabora se bo moral 27-letni Gueye, ki je na SP 2026 zablestel na srečanju proti Iraku (5:0), kjer se je dvakrat vpisal med strelce, še načakati za vrnitev v izbrano vrsto. Status selektorja Papeja Thiawa, ki je nedavno popeljal Senegal v finale afriškega pokala narodov, na SP 2026 pa mešal štrene številnim favoritom, za zdaj ni pod vprašajem.

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