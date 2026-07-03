Drama vseh dram! Portugalska po nori bitki strla hrvaška srca. Švica zanesljiva.

Nogometaši Portugalske in Hrvaške so v Torontu poskrbeli za poslastico šestnajstine finala SP 2026. Napeto je bilo do zadnje sekunde, Portugalci pa so po norem dogajanju, polnem preobratov, golov, prečk, vratnic, razveljavljenih zadetkov, odličnih posredovanj vratarjev in odmevnih sodniških odločitev zmagali z 2:1. Dvoboj neuničljivih kapetanov, Cristiana Ronalda in Luke Modrića, je tako pripadel prvemu. Španija je na krilih dvakratnega strelca Mikela Oyarzabala v Los Angelesu nadigrala Avstrijo s 3:0. Švica je v zadnji tekmi dneva zanesljvo z 2:0 ugnala Alžirijo, ki jo vodi švicarski nekdanji selektor Vladimir Petković.

SP 2026, šestnajstina finala:

2. julij, četrtek:

Alžirija lovi zgodovinsko zmago

Švica se je tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu prebila med najboljših 16 reprezentanc, kar ji je uspelo še petič zapored. Za zmago Švice z 2:0 proti Alžiriji sta zadela Breel Embolo v deseti minuti srečanja in Dan Ndoye takoj na začetku drugega polčasa. Švica je v skupinskem delu osvojila prvo mesto, Alžirija pa se je v izločilne boje prebila kot ena najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc in ostaja brez zmage v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih. Afriške predstavnike vodi Sarajevčan Vladimir Petković, sicer nekdanji selektor Švice.

Švica je zmagala z 2:0. Foto: Reuters

Hrvaška povedla, nato je sledil preobrat Portugalske

Portugalska in Hrvaška sta v Torontu poskrbeli za nogometno bitko, o kateri se bo še dolgo govorilo. Prvi polčas je pripadel Portugalski. Prvič je bilo vroče v hrvaškem kazenskem prostoru v 4. minuti, ko je Bruno Fernandes ogrel dlani Dominika Livakovića, Portugalci pa so v nadaljevanju srečanja prevladovali na zelenici in si priigrali še nekaj (pol)priložnosti. Najlepšo je zapravil Renato Veiga, na katerega je pozabila hrvaška obramba, a je z dokaj ugodnega položaja po strelu z glavo poslal žogo čez vrata. V uvodnih 20 minutah je bilo razmerje strelov na gol na strani Portugalcev (6:2).

Cristiano Ronaldo je zadel v polno na šestih različnih svetovnih prvenstvih. Proti Hrvaški je končno dočakal tudi prvi zadetek na dvoboju izločilnega dela. Foto: Reuters

Do konca prvega polčasa je bilo še nekajkrat nevarno v hrvaškem kazenskem prostoru, a se začetni rezultat ni spreminjal. V sodnikovem podaljšku je bil nenatančen še Rafael Leao. Prvi polčas se je tako končal z 0:0, ponudil pa zgolj en (portugalski) strel v okvir vrat. Hrvaška ga ni dočakala, tako da je portugalski vratar Diogo Costa ostal brez dela.

Šov v drugem polčasu. Najprej zadel Perišić ...

Če so gledalci v prvem polčasu pogrešali več zrelih priložnosti, pa je nadaljevanje postreglo s poslastico. In to kakšno! Priložnosti so se nizali druge za drugo, to je bil spektakel v pravem pomenu besede. Hrvati so zaigrali bistveno bolje, imeli večjo posest žoge kot v prvem delu. V 48. minuti se je po spretnem slalomu med branilci Portugalske sam pred vrati tekmeca znašel Mateo Kovačić, a je njegov strel ubranil Diogo Costa. To je bil prvi hrvaški strel v okvir vrat, naslednji pa je bil že usoden za Portugalce.

Ivan Perišić je v 53. minuti popeljal Hrvaško v vodstvo z 1:0 in postal hrvaški rekorder, kar se tiče zadetkov na največjem tekmovanju na svetu. Foto: Reuters

V 53. minuti je kombinatorno akcijo slovenskih sosedov z zadetkom kronal Ivan Perišić. 37-letni Dalmatinec je dosegel že sedmi zadetek na svetovnih prvenstvih in s tem postal nov hrvaški rekorder. Pred tem si je delil rekord z legendarnim Davorjem Šukerjem, ki je bil s šestimi goli najboljši strelec SP 1998.

Hrvati so v 56. minuti prek rezervista Igorja Matanovića še enkrat premagali Costo, a je bil zadetek, tako je pokazal VAR, zaradi nedovoljenega položaja Nikole Vlašića razveljaven.

... nato je izenačil Ronaldo

V 58. minuti bi Portugalci skoraj ekspresno izenačili, a je silovit strel Rafaela Leaa z roba kazenskega prostora zadel prečko. Hrvaška je imela srečo, ostalo je pri 1:0. Že v naslednjem napadu pa bi lahko ognjeni podvojili prednost. Izigrali so obrambo tekmecev, Petar Sučić se je znašel v imenitnem položaju za strel, a se je nato izkazal vratar Costa.

Cristiano Ronaldo je v 68. minuti z bele točke izenačil na 1:1. To je bil njegov tretji zadetek na tem prvenstvu. Foto: Reuters

Nato pa so nastopile minute, ki jih je zaznamoval neuničljivi "mladostni veteran" Cristiano Ronaldo. Portugalski kapetan je v 61. minuti spretno premagal Livakovića in izenačil na 1:1, a njegovo veselje ni trajalo dolgo. Sodnik je označil nedovoljeni položaj, ki ga je potrdil tudi VAR. Odločali so malodane milimetri.

Le sedem minut pozneje pa je Ronaldo le dočakal veljaven zadetek. S tem je postavil mejnik, saj je bil to njegov prvi zadetek na svetovnih prvenstvih, ki ga je dosegel v izločilnem delu. Norveški sodnik Espen Eskas je po posredovanju VAR pokazal na belo točko, saj je Vlašić nepravilno z obema rokama oviral Veigo. CR7 se je odločil za strel po sredini, Livaković je bil premagan.

Kovačić v vratnico, Ramos v gol!

Hrvaške ni potrlo izenačenje. Še več, hrabro so krenili po nov zadetek. Kar nekajkrat je zadišalo po novem vodstvu Hrvatov. V 75. minuti je Mateo Kovačić zatresel vratnico, vratar Diogo Costa pa je rešil Portugalsko, saj je s konicami prstov preusmeril žogo v okvir vrat. V nadaljevanju akcije se je izkušenemu vezistu Manchester Cityja ponudila še ena priložnost, nevarno je streljal z roba kazenskega prostora, a je Costa s skrajnimi močmi odbil žogo v kot.

V 77. minuti je po desni strani prodrl Igor Matanović, a izgubil dvoboj "ena na ena" s Costo. Portugalca je nastreljal v glavo. Vroče hrvaške minute so se nadaljevale, v 80. minuti je Petar Sučić ušel portugalski obrambi, premagal tudi Costo in zatresel mrežo, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Tudi tokrat so odločali zgolj centimetri.

Veselje Portugalcev po zmagovitem zadetku Goncala Ramosa. Foto: Reuters

V 81. minuti je zapustil igro Ronaldo, v igro je vstopil Goncalo Ramos. Že nekajkrat se je izkazal za zlatega aduta Portugalske, tako je bilo tudi tokrat.

Hrvaška je bila v 89. minuti prek Maria Pašalića blizu novega vodstva, a je njegov strel za malo zgrešil cilj. Nato pa je za delirij portugalskih navijačev v Torontu poskrbal Ramos. Rafael Leao je poslal predložek v kazenski strel, novopečeni napadalec Milana pa je v četrti minuti sodnikovega podaljška izkoristil neodločnost hrvaških branilcev in z izvrstnim strelom z glavo popeljal Portugalsko v sedma nebesa.

Čudežno izenačenje Hrvaške, a ...

Luka Modrić in Cristiano Ronaldo. Hrvaški kapetan zaključuje reprezentančno kariero, Portugalec še vztraja. Foto: Reuters Srečanje se je zavleklo skoraj do 110. minute, čeprav naj bi bilo sprva podaljšano zgolj za deset minut! Hrvaška je lovila zadetek za podaljšek in ga tudi našla. To je bila drama vseh dram. Ko so Portugalci pogledovali proti norveškemu sodniku, kdaj bo označil konec srečanja, saj se je igrala že 103. minuta, so "kockasti" po dolgi akciji, strelec je bil rezervist Joško Gvardiol, zadeli za 2:2.

Sledilo je veliko veselje Hrvaške. Ronaldo se je na klopi prijel za glavo, navijači v rdeče-belih dresih pa so noreli od sreče, a je nato sodnik po posredovanju VAR razveljavil zadetek. Razlog? Nedovoljeni položaj, zaradi katerega je Hrvaška v Torontu ostala še brez tretjega gola.

Hrvaški privrženci niso zlahka sprejeli odločitve. Na zelenico so poleteli kozarci, navijače je moral umirjati Perišić. Tekma se je po krajši prekinitvi nadaljevala, Portugalska pa je zadržala prednost in se veselila napredovanja v osmino finala.

Dvoboj, ki je minil tudi v znamenju Cristiana Ronalda in Luke Modrića, se je končal boleče za Hrvata. Po tekmi sta se velikana svetovnega nogometa objela, 40-letni Modrić je najverjetneje sklenil reprezentančno kariero, leto dni starejši Ronaldo pa nadaljuje turnir. V osmini finala ga čaka močna Španija.

Nogometaši Portugalske so zmago nad Hrvaško posvetili pokojnemu soigralcu Diogu Joti, ki je izgubil življenje natanko pred letom dni v prometni nesreči. Foto: Reuters

Evropski prvaki nadigrali slovenske sosede

Gol Marca Cucurelle iz 30. minute ni veljal. Foto: Reuters Španija je bila v šestnajstini finala na stadionu SoFi v predmestju Los Angelesa proti Avstriji izrazit favorit. Evropski prvaki niso izgubili prejšnjih 34 tekem, na tem mundialu pa v skupinskem delu niso dobili gola (enako samo še Mehika). Avstrijci so prvič po 44 letih igrali v izločilnih bojih svetovnega prvenstva.

Prve pol ure si ob čvrsti obrambi Avstrije Španija ni priigrala nevarne priložnosti. V 30. minuti je žoga vendarle zletela v mrežo. Po podaji Lamina Yamala iz kota je z močnim strelom zabil Marc Cucurella. A je glavni sodnik Glenn Nyberg gol razveljavil, češ da je bil nad vratarjem Alexandrom Schlagerjen storjen prekršek. Res so trije Španci skočili vanj. V naslednjih dveh napadih je bila Španija znova nevarna, a je strela Yamala in Mikela Oyarzabala uspešno ubranil Schlager. V 36. minuti pa so Španci vendarle zadeli. Cucurella je nesebično podal, Oyarzabal pa je zadel za vodstvo z 1:0.

Mikel Oyarzabal je zadel ob koncu prvega polčasa za vodstvo Španije z 1:0. Foto: Reuters

V dodatku prvega polčasa so imeli Španci še dve priložnosti za povišanje vodstva. Alex Baena je s prostega strela zadel prečko, nakar je v naslednji akciji Yamal iz neposredne bližine streljal neposredno v Schlagerja.

Pedro Porro je dosegel prvi reprezentančni gol. Foto: Reuters Začetek drugega polčasa je bil znova bolj izenačen, prvi nevarnejši strel drugega dela tekme pa so imeli Avstrijci. Saša Kalajdžić je z glavo streljal v 61. minuti. Ko so naši severni sosednje morda pomislili, da se lahko vrnejo v igro, so Španci v 66. minuti odigrali izvrstno timsko akcijo, ki jo je z zadetkom za 2:0 zaključil Pedro Porro. Za nogometaša Tottenhama je bil to sploh prvi reprezentančni gol.

Preostanek tekme je bil samo še formalnost. Oyarzabal je ob koncu postavil še piko na i (3:0). V osmini finala čaka Špance vroči sosedski obračun s Portugalci.

Najboljši strelci: 6 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 22. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

2. julij, četrtek:

Spored šestnajstine finala SP 2006: Nedelja, 28. junij Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0) Ponedeljek, 29. junij Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)

Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1) Torek, 30. junij Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)

Slonokoščena obala : Norveška 1:2 (0:1)

Francija : Švedska 3:0 (1:0) Sreda, 1. julij Mehika : Ekvador 2:0 (2:0)

Anglija : DR Kongo 2:1 (0:1)

Belgija : Senegal 3:2 po podaljšku (2:2, 0:1) Četrtek, 2. julij ZDA : Bosna in Hercegovina 2:0 (1:0)

Španija : Avstrija 3:0 (1:0) Petek, 3. julij Portugalska : Hrvaška 2:1 (0:0)

5.00 Vancouver: Švica – Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija – Egipt Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana