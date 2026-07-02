Ne samo drage, vstopnice za tekme SP včasih tudi zgolj navidezne

Nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi beleži rekordne obiske, toda pri kupovanju vstopnic obstaja tudi temnejša plat. Ne le visoke cene, temveč tudi odpovedi v zadnjih trenutkih jezijo navijače, ki so prek preprodajnih platform sicer kupili dragocene lističe.

Britanski BBC je navedel primer Sergia Enriqueja Alvarada Montalva, ki si je želel presenetiti očeta in je kupil vstopnice za tekmo v Dallasu med Argentino in Avstrijo. Na platformi StubHub je odštel 1500 evrov za ogled argentinskega zvezdnika Lionela Messija in druščine, skupaj s stroški potovanja in hotela, ki so znašali približno 5300 evrov, pa je z družino ostal pred vrati stadiona.

Le dan pred odhodom v Dallas so Montalva iz StubHuba obvestili, da prodajalec ni mogel zagotoviti vstopnic, obenem pa so zavrnili dobavo nadomestnih vstopnic zaradi naraščajočih cen. Kljub temu se je Montalvova družina odločila za odhod na stadion in klicala na StubHub še uro pred začetkom tekme. "Bil sem zelo žalosten, frustriran in razjarjen," je 45-letnik povedal za BBC.

Montalvov primer je del tega, kar poznavalci tega posla označujejo za največji kolaps prodaje vstopnic v zgodovini. SP poteka v 16 mestih v ZDA, Mehiki in Kanadi, mnogi navijači pa so ostali brez vstopnic, potem ko so jim preprodajne platforme v zadnjem trenutku preklicale vstopnice.

Glavni krivec za to naj bi bila špekulativna preprodaja vstopnic, kjer nepreverjeni prodajalci ponujajo vstopnice, ki jih sploh še nimajo, a upajo, da jih bodo dobili po nižjih cenah bližje določenemu dogodku.

Ko pa cene naraščajo, se ti prodajalci umaknejo od dogovorjenega posla in jih želijo prodati za večji dobiček. Tako kupci, kot je Montalvo, ostanejo praznih rok. Vrnejo jim denar za vstopnice, ne pa za celotne stroške potovanja.

Na dan tekme ostali brez vstopnice

Eben Pingree iz Bostona je doživel podoben primer. Njegova žena je na StubHubu plačala 2500 evrov za vstopnice obračuna Škotske in Haitija, s čimer je želela presenetiti svojega 11-letnega sina. Organizirali so se za potovanje še z enim očetom in sinom, a na dan tekme ostali brez vstopnic.

Ločeno od teh primerov sta dva navijača Julie Reeker Moghal in Reuben Renteria vložila tožbo zoper StubHub, obtožujeta ga prav zgoraj navedenih nevšečnosti, torej tega, da nista dobila vstopnic kljub temu, da sta zanje plačala, in to po 1700 evrov za vsako.

To označuje novo dno za rastočo industrijo, ki ima precej težav z zaščito potrošnikov, so zapisali v obtožnici. StubHub je za BBC zavrnil komentar primera, takisto se niti Mednarodna nogometna zveza Fifa ni neposredno odzvala na obtožnico.

Vse vstopnice za SP so dosegljive le prek Fifine spletne strani ali aplikacije, tako da se mora vsaka vstopnica, kupljena na preprodajnih straneh, prenesti skozi Fifin sistem.

StubHub tako krivi Fifo, češ da ima aplikacija številne težave pri prenosih vstopnic na vseh preprodajnih platformah. Fifa po drugi strani navaja, da je njena uradna platforma edini zajamčen kanal za prodajo in da ne more jamčiti za vstopnice, kupljene preko tretjih strank. Fifa prav tako zavrača namigovanja, da je ona kriva za tehnične težave preprodajnih platform.

Dodala je, da njena platforma deluje zanesljivo in da je že več kot pet milijonov ljudi obiskalo tekme tega mundiala.

"Krivda je stoodstotno na strani StubHuba"

Strokovnjaki menijo, da se preprodajne platforme ne morejo skrivati za računalniškimi težavami. "Krivda je stoodstotno na strani StubHuba," je dejal Scott Friedman, soustanovitelj mreže Ticket Talk Network, ki je samo s tega turnirja zbrala že več kot 600 primerov pritožb navijačev. "Fifa ni noben angelček pri tem. Njena tehnologija za prodajo vstopnic je slaba. Kot iz leta 1999," je dodal.

Ločeno od tega vprašanja je bila Fifa pred turnirjem tarča kritik tudi zaradi visokih cen vstopnic in uporabe sistema t. i. dinamičnega oblikovanja cen, ki temelji na povpraševanju in je sicer stalnica v ZDA.

Predsednik Fife Gianni Infantino se je branil, da odločitev temelji na tržnih realnostih v ZDA. "Delujemo na trgu, ki je na področju zabave najbolj razvit na svetu, zato moramo uporabiti tržne zakonitosti. Ker je v ZDA dovoljena preprodaja vstopnic, se bi v primeru prenizkih cen zgodilo to, da bi prišlo do množičnega preprodajanja po veliko višjih cenah," je pojasnjeval razloge za cenovno politiko.

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