Britanska senzacija nadaljuje wimbledonsko pravljico

Britanski teniški igralec Arthur Fery, ki se je na glavni turnir uvrstil s posebnim povabilom organizatorjev še naprej piše eno najlepših zgodb letošnjega Wimbledona. Britanec je v četrtfinalu s 6:4, 7:6, 6:0 izločil Flavia Cobollija in se prvič uvrstil v polfinale grand slama. V tem mu bo nasproti stal drugi nosilec Alexander Zverev, ki je bil tokrat s 6:4, 6:4, 6:2 boljši od Taylorja Fritza.