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Avtorji:
B. B., Pe. M.

Sreda,
8. 7. 2026,
18.41

Osveženo pred

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Natisni članek
Arthur Fery Flavio Cobolli Taylor Fritz Alexander Zverev Wimbledon

Sreda, 8. 7. 2026, 18.41

20 minut

Wimbledon (ATP), 10. dan

Britanska senzacija nadaljuje wimbledonsko pravljico

Avtorji:
B. B., Pe. M.

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Arthur Fery | Arthur Fery se je prvič uvrstil v polfinale grand slama. | Foto Reuters

Arthur Fery se je prvič uvrstil v polfinale grand slama.

Foto: Reuters

Britanski teniški igralec Arthur Fery, ki se je na glavni turnir uvrstil s posebnim povabilom organizatorjev še naprej piše eno najlepših zgodb letošnjega Wimbledona. Britanec je v četrtfinalu s 6:4, 7:6, 6:0 izločil Flavia Cobollija in se prvič uvrstil v polfinale grand slama. V tem mu bo nasproti stal drugi nosilec Alexander Zverev, ki je bil tokrat s 6:4, 6:4, 6:2 boljši od Taylorja Fritza.

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V drugem polfinalu se bosta pomerila številka ena svetovnega tenisa Jannik Sinner in srbski veteran Novak Đoković.

Četrtfinale
Arthur Fery (VBr) - Flavio Cobolli (Ita, 9) 6:4, 7:6 (4), 6:0
Alexander Zverev (Nem, 2) - Taylor Fritz (ZDA, 6) 6:4, 6:4, 6:2

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