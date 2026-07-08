Sreda, 8. 7. 2026, 18.41
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Wimbledon (ATP), 10. dan
Britanska senzacija nadaljuje wimbledonsko pravljico
Britanski teniški igralec Arthur Fery, ki se je na glavni turnir uvrstil s posebnim povabilom organizatorjev še naprej piše eno najlepših zgodb letošnjega Wimbledona. Britanec je v četrtfinalu s 6:4, 7:6, 6:0 izločil Flavia Cobollija in se prvič uvrstil v polfinale grand slama. V tem mu bo nasproti stal drugi nosilec Alexander Zverev, ki je bil tokrat s 6:4, 6:4, 6:2 boljši od Taylorja Fritza.
V drugem polfinalu se bosta pomerila številka ena svetovnega tenisa Jannik Sinner in srbski veteran Novak Đoković.
Arthur Fery (VBr) - Flavio Cobolli (Ita, 9) 6:4, 7:6 (4), 6:0
Alexander Zverev (Nem, 2) - Taylor Fritz (ZDA, 6) 6:4, 6:4, 6:2
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