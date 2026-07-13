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Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
14.21

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Nina Pušlar nosečnost

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 14.21

47 minut

Nina Pušlar prvič spregovorila o nosečnosti

Avtor:
N. V.

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Nina Pušlar, pevka | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk bo kmalu postala mama, tokrat pa je prvič spregovorila o novem življenjskem poglavju, ki je pred njo.

Pevka Nina Pušlar, ki pričakuje prvega otroka, o svoji zasebnosti praviloma ne govori, tokrat pa je naredila izjemo in v jutranjem programu na TV Slovenija spregovorila o velikih spremembah, ki bodo z materinstvom prišle v njeno življenje.

"To poletje je malce drugačno, kot sem jih vajena iz preteklih let. Zelo se veselim vsega, kar prihaja, in uživam v tem obdobju," je povedala 37-letnica, ki se je pred nekaj tedni poslovila s koncertnih odrov in je zdaj na porodniškem dopustu.

Nina Pušlar koncert
Trendi Nina Pušlar napovedala slovo od glasbenih odrov

Kot je povedala, je takšen premor zanjo nekaj novega, prepričana pa je, da bodo njeni koncerti po vrnitvi na odre le še lepši. "Ne načrtujem preveč vnaprej, ampak se predvsem poslušam, kaj mi ustreza v tem trenutku," je dejala in namignila, da bi lahko iz tega nastal njen novi album.

"Takšna obdobja, ko se umakneš v svoj svet, stran od koncertov in nastopov, so vedno dobra za ustvarjalnost," je dejala, "podobno je bilo tudi v času korone, takrat je nastal moj zadnji album, in verjamem, da bo tudi v tem obdobju prišel čas za ustvarjalnost, za nove pesmi, ki pa bodo verjetno temu obdobju primerne."

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