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Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
7.56

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek
Veronika Erjavec Wimbledon Arina Sabalenka Linda Noskova

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 7.56

59 minut

Lestvica WTA

Noskova skočila na sedmo mesto, Erjavec izven stoterice

Avtorji:
Ž. L., STA

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Veronika Erjavec | Veronika Erjavec je na lestvici WTA izgubila 16 mest. | Foto Aleš Fevžer

Veronika Erjavec je na lestvici WTA izgubila 16 mest.

Foto: Aleš Fevžer

Belorusinja Arina Sabalenka ostaja na vrhu teniške lestvice WTA, Čehinji Lindi Noskovi pa je sobotna zmaga na turnirju za grand slam v Wimbledonu prinesla kar 1760 točk. Po tej točkovni beri se je z 12. prebila na sedmo mesto. Velik padec pa je doživela najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki je z 89. zdrsnila na 105. mesto.

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Poleg Veronike Erjavec so nazadovale tudi druge slovenske teniške igralke, Kaja Juvan na 140., Tamara Zidanšek na 148., Polona Hercog pa na 228. mesto.

Na posodobljeni teniški lestvici je v "top 10" prišlo kar do sedmih sprememb. Arina Sabalenka in Kazahstanka Jelena Ribakina ostajata na prvem in drugem mestu, na tretje pa se je prebila Američanka Jessica Pegula. Kar tri mesta je pridobila njena rojakinja Coco Gauff in napredovala na četrto mesto.

Češka osmoljenka sobotnega finalnega obračuna v All England Clubu Karolina Muchova je z devetega napredovala na šesto mesto, Poljakinja Iga Swiatek, nekdanja številka 1, pa je s tretjega zdrsnila na osmo mesto. Američanka Amanda Anisimova je s šestega nazadovala na deveto, Ukrajinka Elina Svitolina pa z osmega na deseto mesto.

Lestvica WTA (13. julij):

1. (1) Arina Sabalenka (Bel) 8550 točk
2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8143
3. (4) Jessica Pegula (ZDA) 6301
4. (7) Coco Gauff (ZDA) 5649
5. (5) Mira Andrejeva (Rus) 5293
6. (9) Karolina Muchova (Češ) 5168
7. (12) Linda Noskova (Češ) 5119
8. (3) Iga Swiatek (Pol) 4539
9. (6) Amanda Anisimova (ZDA) 4353
10. (8) Elina Svitolina (Ukr) 4351
...
105. (89) Veronika Erjavec (Slo) 741
140. (127) Kaja Juvan (Slo) 551
148. (131) Tamara Zidanšek (Slo) 525
228. (224) Polona Hercog (Slo) 334
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