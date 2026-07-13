Hud udarec za Putina: Ukrajinci napadli pomembno skladišče nafte #vŽivo

Ukrajina je ponoči napadla skladišče nafte v ruski regiji Stavropol na jugu države, eksplozije pa so odjeknile tudi v moskovski regiji, kjer je bila aktivirana zračna obramba, poroča Kyiv Independent. Po napadu je v skladišču nafte družbe Lukoil – veliko naftnoplinsko podjetje s sedežem v Moskvi – izbruhnil požar.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



6.45 Ukrajinci napadli skladišče Lukoila

6.40 Na srečanju koalicije voljnih v Parizu o nadaljnji podpori Ukrajini

6.45 Ukrajinci napadli skladišče Lukoila

Ukrajina je ponoči napadla skladišče nafte v ruski regiji Stavropol na jugu države, eksplozije pa so odjeknile tudi v moskovski regiji, kjer je bila aktivirana zračna obramba, poroča Kyiv Independent. Po napadu je v skladišču nafte družbe Lukoil – veliko naftnoplinsko podjetje s sedežem v Moskvi – izbruhnil požar.

🔥BURNING🔥

The oil depot in Mykhailiv continues to cause heating in neighboring areas.



Drones are reportedly attacking Mikhailovsk and its surrounding areas in the Stavropol region again, and a fire has broken out, according to local residents.#СЛАВАУКРАЇНІ#SlavaUkraïni pic.twitter.com/Ctnkd2KWX3 — Kakka🎖️ (@kakkamax) July 12, 2026

Rusija se medtem spopada z vse večjim pomanjkanjem goriva, kar je posledica pogostih ukrajinskih napadov na rusko naftno infrastrukturo. Zaprte so številne bencinske črpalke v državi, pred tistimi, ki delujejo, pa se vijejo dolge kolone vozil.

6.40 Na srečanju koalicije voljnih v Parizu o nadaljnji podpori Ukrajini

Najmanj 25 predsednikov držav in vlad, med njimi ukrajinski predsednik Zelenski, ter voditelji EU in Nata se bodo udeležili današnjega srečanja. Foto: Reuters V Parizu bo danes potekalo srečanje voditeljev držav t. i. koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Najmanj 25 predsednikov držav in vlad, med njimi ukrajinski predsednik Zelenski, ter voditelji EU in Nata se bodo udeležili današnjega srečanja. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot štirimi meseci zapletle v konflikt z Iranom.

Na srečanju bodo po navedbah francoskega predsedstva govorili o nadaljnji podpori Ukrajini, med drugim o varnostnih jamstvih za Kijev, in prizadevanjih za dosego trajnega miru. Pogovore bodo zaključili z večerjo v Elizejski palači.

V torek bodo v francoski prestolnici potekale tudi slovesnosti ob praznovanju državnega praznika 14. julija, ko bo na Elizejski poljanah tradicionalna vojaška parada, ki bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prav tako v znamenju podpore Ukrajini. Na njej bo sodelovalo tudi kakih 500 vojakov iz držav, ki pripadajo koaliciji voljnih, in vojaki iz Ukrajine.

V Pariz naj bi, kot je napovedal prejšnji teden po koncu vrha zveze Nato v Ankari, odpotoval tudi premier Janez Janša.

Koalicija, ki sta jo v začetku leta ustanovili Francija in Združeno kraljestvo, da bi zagotovili vojaško podporo Ukrajini in varnostna jamstva, zlasti z napotitvijo kopenskih sil, ko bo dosežen mirovni sporazum, združuje 35 držav. Med njimi so številne evropske države, pa tudi Kanada, Avstralija in Japonska. Danes naj bi se ji po napovedih francoskega predsedstva pridružili še Moldavija in Severna Makedonija.