R. K.

Petek,
15. 5. 2026,
18.45

Izvršilni odbor NSi potrdil koalicijsko pogodbo in vstop v Janševo vlado

Jernej Vrtovec | Foto STA

Foto: STA

Svet NSi je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v desnosredinsko koalicijo, je po zasedanju članstva NSi sporočil predsednik stranke Jernej Vrtovec.

Potem ko so včeraj organi stranke Demokrati Anžeta Logarja brez glasu proti sprejeli besedilo koalicijske pogodbe in odločitev o vstopu v koalicijo, so danes o tem odločali še organi stranke NSi. 

Izvršilni odbor stranke NSi je soglasno podprl predlog koalicijske pogodbe in s tem vstop v četrto vlado Janeza Janše. Dokončno je predlagane sklepe potrdil še svet stranke. 

Obetajo si štiri resorje

Vodstvo je razpravljalo tudi o resorjih, ki si jih lahko obetajo v novi vladi. Skoraj zagotovo se lahko nadejajo, da bodo v kvoti stranke štirje, izmed najverjetnejših se med drugim omenjata ministrstvi za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo.

Ni pa še povsem jasno, ali bi vodenje katerega od resorjev lahko pripadlo kateri od strank, s katerima je NSi na volitvah v DZ nastopila na skupni listi, torej Fokus in SLS. Zlasti v zadnji želje po enem ministrskem mestu ne skrivajo.

