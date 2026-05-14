Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Četrtek,
14. 5. 2026,
19.16

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
razhod ločitev Jason Biggs

Četrtek, 14. 5. 2026, 19.16

1 ura, 23 minut

Igralec Jason Biggs po 18 letih zakona presenetil z ločitvijo

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Jason Biggs, Jenny Mollen | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriški igralec Jason Biggs in njegova žena Jenny Mollen sta se po 18 letih zakona razšla. Novico je potrdil njun predstavnik za javnost, ob tem pa poudaril, da med njima ni slabih odnosov.

Jason Biggs in Jenny Mollen sta prek tiskovnega predstavnika za ameriške medije potrdila, da sta se odločila za prekinitev 18-letnega zakona. Par naj bi ostal v "odličnih odnosih" in se zdaj predvsem posveča skupnemu starševstvu svojih dveh sinov, 12-letnega Sida in 8-letnega Lazla.

Vir blizu para je razkril, da bosta tudi v prihodnje ostala v dobrih odnosih in sodelovala pri vzgoji otrok.

Zvezdnika sta se spoznala leta 2007 med snemanjem filma My Best Friend’s Girl. Že kmalu po začetku zveze sta se zaročila, aprila 2008 pa sta skrivaj pobegnila in se poročila v zasebnem obredu. Nekaj mesecev pozneje sta poroko praznovala še z družino in prijatelji na manjši ceremoniji v Kaliforniji.

Čeprav sta oba pogosto prisotna v svetu zabave, sta svoje zasebno življenje večinoma skrivala pred očmi javnosti. 

Jason Biggs | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Ostajata poslovno povezana

Jason je svetovno slavo dosegel z vlogo Jima Levensteina v kultni komični franšizi Ameriška pita, ki je med letoma 1999 in 2012 dobila štiri filme. V zadnjih letih se posveča tudi režiji in novim igralskim projektom. Nazadnje je nastopil v komediji Operation Taco Gary’s, lani pa je prvič režiral film Untitled Home Invasion Romance.

Jenny je prav tako igralka, občinstvo pa jo pozna iz filmov, kot je Ta nora ljubezen, ter serij Punce, Wilfred in Chicago Fire. Poleg igranja se je uveljavila tudi kot pisateljica. Njeni knjigi I Like You Just The Way I Am in Live Fast Die Hot sta se uvrstili na seznam uspešnic časnika New York Times.

Kljub razhodu sta Biggs in Mollen še nedavno sodelovala tudi poslovno, saj sta oba nastopila v novi komediji Influenced, ki je trenutno v ameriških kinih. 

Željko Pavlica, Brigita Bukovec
Trendi Brigita Bukovec se je ločila in iz Švice vrnila v Slovenijo
Aleksandra Balmazović
Trendi Znana slovenska igralka se je ločila
razhod ločitev Jason Biggs
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.