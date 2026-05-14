Hrvaška policija zaradi mučenja živali pri Reki priprla 76-letnico

Hrvaška policija je po odkritju več deset poginulih in sestradanih psov na posestvu na Učki pri Reki priprla 76-letno žensko. Sumijo jo mučenja živali, saj naj bi po navedbah policije v zadnjih desetih letih z zdaj že preminulim partnerjem zadrževala okoli 80 psov in mačk brez ustrezne oskrbe, prehrane in veterinarske pomoči.

Prostovoljci reškega zavetišča za zapuščene pse so ta teden opozorili na enega najhujših primerov zanemarjanja živali v državi. Po smrti 64-letnega moškega so na njegovem domu na Učki pri Reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več kot 30 trupel poginulih živali.

Policija je danes potrdila, da je pred tremi dnevi prejela prijavo veterinarskih služb, ki so s posestva odvzele najmanj 47 psov in šest mačk. Na posestvu so našli tudi večje število trupel živali, za katere domnevajo, da so poginile zaradi neustrezne oskrbe oziroma podhranjenosti, so pojasnili na primorsko-goranski policijski upravi.

Po prijavi je policija izvedla kriminalistično preiskavo. Ugotovili so, da sta moški in njegova 76-letna zunajzakonska partnerica v zadnjih desetih letih najprej na območju Kostrene, nato pa na Učki zadrževala okoli 80 psov in mačk brez ustrezne oskrbe, hrane in veterinarske pomoči, s čimer sta živalim povzročila fizične bolečine, trpljenje, poškodbe in strah.

Proti 76-letnici so po koncu preiskave vložili kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ubijanja ali mučenja živali ter jo priprli.