Kljub temu da Tadej Pogačar zadnji dan svojega tridnevnega tekmovanju ni zmagal na vzponu na Krvavec, bo z lepimi spomini spet zapustil domačo Komendo. V veliki meri tudi zaradi zneska, ki so ga zbrali za obnovo njegovega kraja. Tega je junija prizadela vremenska ujma. Znesek znaša okoli 116.000 evrov.

Večji del tega, 95.000 evrov, je prispeval Američan, ki je kupil Pogačarjev strgan dres z letošnje dirke Milano - San Remo, kjer je najprej padel, nato pa zmagal.

"Hvala lepa vsem, ki nas podpirate. Te dneve je bilo res lepo, užival sem, ker sem bil lahko z vami," se je po vrnitvi s Krvavca nastopajočim in tudi drugim, ki so ga prišli pozdravit, zahvalil Pogačar. Slovenski as se je v Komendo vrnil s helikopterjem v družbi svetovnega prvaka v smučarskih skokih Domna Prevca.

Najboljšega kolesarja sveta je v dolino s helikopterjem pripeljal najboljši smučarski skakalec. Foto: Siniša Kanižaj/STA

"Pogled s helikopterja je bil nor. Šli smo eno turo in si pogledali, kje je Pogi nabiral kilometre, ko je bil mlad. In kje je jedel žgance in štruklje, zaradi katerih zdaj tako dobro tekmuje. Tadej je bil mogoče malo nervozen, ampak smo poskrbeli, da se je sprostil. Razumljivo je, da ga je bilo malo strah, šele drugič je bil v helikopterju, peljal se je z mano, ki rad kaj ušpičim. Tokrat nisem ničesar, saj je bil tovor, ki se je peljal z menoj, preveč dragocen," se je pred občinstvom vožnje s helikopterjem spomnil Prevc.

Eden redkih, ki lahko obleče Prevčevo številko

Tudi Pogačar je potrdil, da se je sprostil, med vožnjo je iz zraka občudoval množico, ki se je po preizkušnji s Klanca v klanc spuščala s Krvavca.

Imeniten zaključek tridnevnega festivala v Komendi. Foto: Siniša Kanižaj/STA

"Tokrat sem se dobro pripravil na helikoptersko vožnjo. S takim prevozom sem se peljal drugič. Prvič je bilo to v Kolumbiji, ko je za to poskrbel Rigoberto Uran, ki je naročil helikopterski taksi," je dejal Pogačar pred tem, ko si je s Prevcem zamenjal spominsko oblačilo oziroma dres za številko.

"Tadej je eden redkih, ki lahko obleče mojo številko," se je pošalil Prevc.

Za v neurjih prizadeto Komendo so zbrali preko 100 tisoč evrov. Foto: Siniša Kanižaj/STA

Po podelitvah, nagrade za dosežke na nedeljski dirki je podeljeval kar sam Pogačar, se je začela zabava s Pogačarjevo priljubljeno rep-skupino, to pa je bilo tudi zadnje dejanje tridnevne prireditve Pogi Challenge.

Pogačarjevi navijači zdaj nestrpno čakajo ponedeljek, ko naj bi sporočil, ali bo nastopil na letošnji Vuelti ali ne. O tem na svoji prireditvi ni hotel govoriti.

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