Ločuje se Pep Guardiola

Po poročanju španskih medijev se je končala več kot 30 let dolga zveza legendarnega nogometnega trenerja.

Pep Guardiola in Cristina Serra se ločujeta, poroča španski časopis El Periódico, prvi pa sta jo objavili voditeljici podkasta Mamarazzis in dejali, da sta zakonca o ločitvi obvestila le svoje najbližje, z mediji pa ne želita govoriti.

Guardiola in Serra sta bila skupaj več kot 30 let, spoznala sta se le 1994, poročila pa leta 2014. Skupaj imata tri otroke, Mario, Mariusa in Valentino.

Zakonca leta 2015 na münchenskem Oktoberfestu Foto: Guliverimage

Zvezdniški trener Guardiola je na novinarskih konferencah in v medijih pogosto omenjal svojo ženo, med drugim ji je pripisal vse zasluge za svoj modni slog. "Moja žena je najboljša na svetu v mnogo stvareh, še posebej v modi," je nekoč dejal, "reče mi 'Ne nosi tega ali onega' in jaz jo poslušam. Dovolj sem pameten, da vem, da je treba poslušati nasvete ljudi, ki so v nečem boljši od tebe."

Zadnjih nekaj let sta zakonca zaradi svojih karier živela ločeno, ona v Barceloni, kjer vodi uspešno modno podjetje, on pa v Manchestru, kjer je trener kluba Manchester City.