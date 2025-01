Nekdanji televizijski voditelj Boštjan Klun in njegova žena Ana sta po več kot 15 letih skupnega življenja sklenila svoj zakon in se ločila, poroča revija Lady. Da je sveži ločenec, je Klun potrdil na enem od dogodkov v Bohinju.

Zdaj že nekdanja zakonca sta bila par tako zasebno kot poslovno, saj sta skupaj vodila podjetje za grafično oblikovanje in odnose z javnostmi. V času zakona sta se jima rodila hči in sin.

Veliko napetosti in razhajanj

Da v njunem zakonu ni vse v najlepšem redu, naj bi se šušljalo že dalj časa, voditelj pa je govorice zdaj tudi potrdil na enem od dogodkov v Bohinju, kjer je povedal, da je sveži ločenec in da z nekdanjo ženo ne živita več skupaj. Po poročanju omenjene revije je bilo v njunem zakonu veliko napetosti in razhajanj, saj so se njuni pogledi na življenje spremenili, posledice pa naj bi pustilo tudi intenzivno prepletanje poslovnega in zasebnega življenja.

Boštjana Kluna sicer poznamo kot nekdanjega televizijskega voditelja. Na Kanalu A je pred dvajsetimi leti vodil oddajo E+, na Televiziji Slovenija oddajo Polnočni klub, na Planet TV pa Kviz 2 na 2. Bil je tudi radijski voditelj na radijskih postajah Center, Koper in Capris.

