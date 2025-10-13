Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
7.57

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Justin Trudeau Katy Perry

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 7.57

16 minut

Fotografije potrjujejo: zapletla sta se Katy Perry in Justin Trudeau

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Katy Perry, Justin Trudeau | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Med poljubljanjem in objemanjem so ujeli pevko Katy Perry in nekdanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja.

Govorice, da se med njima nekaj plete, sta Katy Perry in Justin Trudeau prvič sprožila letos poleti, ko so ju ujeli na večerji v Montréalu. Zdaj pa dvoma ni več – fotografirali so ju, ko sta si na pevkini jahti pred kalifornijsko obalo izmenjevala nežnosti.

Na fotografijah, ki jih je prvi objavil tabloid Daily Mail, se 40-letna pevka in 53-letni politik objemata in poljubljata, na eni od fotografij pa jo on drži za zadnjico.

Fotografije naj bi konec septembra posnel potnik na turistični ladjici, ki je bila zasidrana v neposredni bližini pevkine jahte. "Nisem vedel, kdo sta, dokler na njegovi roki nisem opazil tetovaže in spoznal, da je to Justin Trudeau," je povedal za Daily Mail.

Katy Perry se je junija letos po skoraj desetih letih zveze razšla z igralcem Orlandom Bloomom, s katerim ima hčerko, Trudeau pa se je pred dvema letoma ločil od žene Sophie Grégoire. Njun zakon je trajal kar 18 let, v njem so se jima rodili trije otroci.

Katy Perry in Orlando Bloom
Trendi Katy Perry in Orlando Bloom sta se razšla
Justin Trudeau in Sophie Grégoire
Novice Kanadski premier Justin Trudeau se ločuje

Justin Trudeau Katy Perry
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.