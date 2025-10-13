Govorice, da se med njima nekaj plete, sta Katy Perry in Justin Trudeau prvič sprožila letos poleti, ko so ju ujeli na večerji v Montréalu. Zdaj pa dvoma ni več – fotografirali so ju, ko sta si na pevkini jahti pred kalifornijsko obalo izmenjevala nežnosti.

Katy Perry and Justin Trudeau were spotted together last month on KP's US$4 million yacht in Santa Barbara. pic.twitter.com/903DzXNaEj — Katy Perry Info (@KPPlayInfo) October 12, 2025

Na fotografijah, ki jih je prvi objavil tabloid Daily Mail, se 40-letna pevka in 53-letni politik objemata in poljubljata, na eni od fotografij pa jo on drži za zadnjico.

Fotografije naj bi konec septembra posnel potnik na turistični ladjici, ki je bila zasidrana v neposredni bližini pevkine jahte. "Nisem vedel, kdo sta, dokler na njegovi roki nisem opazil tetovaže in spoznal, da je to Justin Trudeau," je povedal za Daily Mail.

Katy Perry se je junija letos po skoraj desetih letih zveze razšla z igralcem Orlandom Bloomom, s katerim ima hčerko, Trudeau pa se je pred dvema letoma ločil od žene Sophie Grégoire. Njun zakon je trajal kar 18 let, v njem so se jima rodili trije otroci.