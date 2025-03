Zvezdnica je kot razlog za ločitev navedla nepremostljive razlike, kot uradni datum razhoda pa 18. marec.

V ločitveni vlogi je zapisala tudi, da je pred 11 meseci na skrivaj pozdravila svojega tretjega otroka, prvega z Bernardom. Otrok, ki sta ga poimenovala Somersault Wonder Bernard, se je rodil marca lani, 49-letnica pa zahteva pravno in fizično skrbništvo zanj. Sodišče še prosi, naj njenemu bivšemu zakoncu ne dodeli preživnine za otroka, in se strinja, da ga Bernard lahko obiskuje.

Skrivnostna italijanska poroka

Zdaj že nekdanji par si je večno zvestobo obljubil maja 2023 v italijanskem Portofinu. Usodni da sta dahnila na terasi razkošne vile Olivetta, kjer sicer živita modna oblikovalca Stefano Dolce in Domenico Gabbana.

Glasbenica, katere polno ime je Sia Furler, svoje zasebno življenje zelo skrbno varuje, zato ni jasno, koliko časa sta bila s filmskim producentom Danom Bernardom v zvezi. Prvič so ju skupaj opazili decembra 2021 na losangeleški premieri filma West Side Story.

Pred tem je bila pevka, ki jo poznamo po uspešnicah Cheap Thrills, Elastic Heart in Chandelier, dve leti poročena z Erikom Andersom Langom, prav tako filmskim producentom, s katerim sta se razšla leta 2016.

Preberite tudi: