N. V.

Petek,
19. 9. 2025,
12.33

Petek, 19. 9. 2025, 12.33

Po treh letih zveze sta se razšla Monica Bellucci in Tim Burton

Monica Bellucci Tim Burton | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Italijanska igralska diva in slavni hollywoodski režiser sta sporočila, da je njune zveze konec.

"Z veliko spoštovanja in globoke naklonjenosti drug drugemu sta se Monica Bellucci in Tim Burton odločila raziti," sta konec ljubezni potrdila v skupni izjavi za javnost.

60-letna igralka in 67-letni režiser se poznata že vse od leta 2006, iskrica med njima pa je preskočila oktobra 2022 na filmskem festivalu v Lyonu. Bellucci je leto pozneje za francosko izdajo revije Elle dejala, da je bilo srečanje z Burtonom nekaj, "kar se v življenju redko zgodi".

Lani sta na beneškem filmskem festivalu predstavila prvi skupni projekt, film Beetlejuice Beetlejuice, zadnjič pa sta se v javnosti skupaj pojavila junija letos na filmskem festivalu v Taormini.

Monica Bellucci in Tim Burton junija letos na odru filmskega festivala v Taormini | Foto: Profimedia Monica Bellucci in Tim Burton junija letos na odru filmskega festivala v Taormini Foto: Profimedia

Burton je bil pred tem v dolgoletnem razmerju s Heleno Bonham-Carter, s katero ima dva otroka, po 13 letih zveze pa sta se razšla leta 2014. Bellucci ima za sabo dva zakona, z italijanskim fotografom Claudiom Bassom in francoskim igralcem Vincentom Casselom, s katerim ima hčerko.

