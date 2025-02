Pevka Lily Allen in igralec David Harbour se po štirih leta zakona razhajata, je za portal People potrdilo več virov.

39-letna angleška pevka Lily Allen in 49-letni ameriški igralec David Harbour, najbolje znan po vlogi v seriji Stranger Things, gresta po štirih leta zakona vsak svojo pot. Novice pevka in njen deset let starejši mož še nista potrdila, v zakonu pa naj bi imela težave že nekaj časa.

"Njen zakon je razpadal," je ekskluzivno za revijo People povedal vir blizu para, "in razšla sta se." Par se je poročil leta 2020, spoznala pa sta se prek aplikacije za zmenke slavnih Raya. Pevka je decembra za BBC priznala, da preživlja težke čase, a dodatnih podrobnosti o izvoru svojih težav ni razkrila, povedala je le, da vse to vpliva na njeno duševno zdravje in ji povzroča težave s prehranjevanjem.

Poročila sta se leta 2020

Par se je poročil leta 2020 v Las Vegasu, na njuni poroki pa sta bili tudi hčerki pevke Allen 12-letna Marnie Rose in 13-letna Ethel Mary, ki sta se rodili v zakonu s Samom Cooperjem, je poročal portal People.

Pred časom je Allen tudi povedala, da si z možem Harbourjem pregledujeta telefona ter imata dostop do aplikacij, ki jih uporablja drugi. Na eni izmed eksplicitnih platform za odrasle je Allen prodajala fotografije svojih stopal, njen račun na platformi pa se je njenemu možu zdel čudovit, je pevka lani razkrila v svojem podkastu ter dodala, da svojega moža kdaj v postelji tudi zavrne.

Zdaj že nekdanja zakonca sta pred leti spregovorila tudi o svojem razmerju. V intervjuju za The Sunday Times je Allen oktobra 2020 povedala, da upa, da bo imela otroke s Harbourjem.