To je novo o napotitvi slovenskih vojakov na Grenlandijo

Z ministrstva za obrambo bodo predvidoma v sredo sporočili, kdaj dva častnika Slovenske vojske (SV) odhajata na Grenlandijo na vojaško vajo Arktična odpornost (Arctic Endurance).

V soboto je vlada sprejela odločitev o sodelovanju dveh častnikov SV pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost (Arctic Endurance) pod vodstvom Kraljevine Danske na Grenlandiji. Na ministrstvu za obrambo so za Siol.net povedali, da bodo predvidoma v sredo sporočili, kdaj bosta častnika odšla na Grenlandijo.

Le nekaj ur zatem, ko je vlada sprejela sklep o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo, je ameriški predsednik Donald Trump osmim evropskim državam, ki so poslale vojake na Grenlandijo, zagrozil z uvedbo dodatnih carin. Ali bo to kakorkoli vplivalo na odločitev Slovenije, ni znano. Na ministrstvu za obrambo nimajo informacije, da bi vlada spremenila v soboto sprejeti sklep.