B. B.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
16.39

Velika vrnitev

Neverjetno, a resnično: Vrača se Serena Williams #video

Serena Williams | Foto Guliverimage

Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov, se bo po skoraj štiriletni odsotnosti vrnila na teniška igrišča. Konec tega meseca bo zaigrala v ženskih dvojicah v Queen's Clubu, njena partnerica pa naj bi bila komaj 19-letna Victoria Mboko.

Danes 44-letna Serena Williams je svoj zadnji dvoboj igrala leta 2022, a nikoli ni dejansko napovedala svoje športne upokojitve. Takrat je dejala, da se je le "oddaljila od tenis, potem ko je v svoji bogati karieri osvojila 23 turnirjev za grand slam v posamični konkurenci.

O njeni vrnitvi se je že veliko govorilo. Začele so se že lani, ko se je njeno ime pojavilo na seznamu igralcev registriranih za testiranje na droge. Takrat je še zanikala, da se vrača, a v nadaljevanju so bile novice vse glasnejše.

Serena Williams | Foto: AP / Guliverimage

Danes pa je Serena na družbenih omrežjih objavila video, kjer hodi po teniškem igrišču, kjer piše: "Očitno so vsi slišali novico" in objavo: "Dobra novica se hitro širi."

"Queen’s Club se mi zdi popoln kraj za začetek tega novega poglavja," je v svoji izjavi povedala Williams. "Travnata podlaga mi je prinesla nekatere najlepše in najbolj pomembne trenutke v karieri, zato se veselim, da bom znova tekmovala na enem najbolj ikoničnih prizorišč tega športa," je še dodala Američanka, ki je v svetovnem tenisu pustila velik pečat.  Že zdaj pa se ugiba, ali bo legendarna teniška igrala zaigrala tudi na sveti travi, torej v Wimbledonu?

Cela vrsta uspehov

Serena Williams je ena tistih igralk, ki je v tenisu postavljala nove mejnik. Danes je stara 44 let in osem mesecev in je kar 319 tednov preživela na vrhu lestvice. Zmagala je 73 turnirjev med posameznicami, med njimi rekordnih 23 naslovov za grand slam v odprti eri, v svoji vitrini pa ima tudi kar nekaj medalj z olimpijskih iger. Še vedno pa ostaja edina igralka v zgodovini, ki ji je uspel tako imenovani "karierni zlati slam" tako med posameznicami kot med dvojicami. To pomeni, da je v karieri osvojila vse štiri turnirje za grand slam in zlato olimpijsko medaljo.

