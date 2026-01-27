Uredništvo Dela in Slovenskih novic s prilogami in spletnimi portali je danes izreklo podporo k imenovanju Dejana Novakovića za vršilca dolžnosti odgovornega urednika. Trenutni odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic s prilogami in spletnimi portali Bojan Budja se bo upokojil, poroča Delo.