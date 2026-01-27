Torek, 27. 1. 2026, 22.27
56 minut
Dejan Novaković dobil podporo uredništva za v. d. odgovornega urednika
Uredništvo Dela in Slovenskih novic s prilogami in spletnimi portali je danes izreklo podporo k imenovanju Dejana Novakovića za vršilca dolžnosti odgovornega urednika. Trenutni odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic s prilogami in spletnimi portali Bojan Budja se bo upokojil, poroča Delo.
Dejan Novaković, ki je sicer direktor družbe Delo mediji, je dobil 71,8-odstotno podporo uredništva. Mandat bo nastopil 1. februarja. Funkcijo v. d. odgovornega urednika pa bo opravljal do 30. junija.