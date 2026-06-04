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Avtor:
M. L.

Četrtek,
4. 6. 2026,
18.54

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tovornjak kraja goljufija

Četrtek, 4. 6. 2026, 18.54

1 ura

Goljufije pri prevozih: škode za več kot milijon evrov

Avtor:
M. L.

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avtoprevozniki, tovornjaki, mejni prehod | Za tako kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od enega do osmih let. | Foto Reuters

Za tako kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od enega do osmih let.

Foto: Reuters

Na Policijski upravi Maribor so konec maja podali kazensko ovadbo zoper dva zakonita zastopnika dveh podjetij z območja Slovenske Bistrice, ki sta osumljena pomoči pri goljufiji. Po ugotovitvah policije sta bila vpletena v sistem zlorab pri organizaciji mednarodnih prevozov bakrenih izdelkov, pri čemer je nastala skupna škoda v višini približno 1,03 milijona evrov.

Osumljenca sta v letu 2024 nudila pomoč neznanim storilcem, ki so zlorabili ime podjetja z območja Trebnjega pri administrativnih postopkih za pridobitev prevozov na ravni EU. Na tej podlagi so storilci pridobili posle prevoza bakrenih izdelkov iz Španije v Italijo ter iz Nemčije v Slovenijo, pri čemer so za izvedbo najeli slovensko in bosansko prevozniško podjetje.

Tovor preusmerjen in odtujen

Voznika teh podjetij sta tovor dostavila podjetju na območju Slovenske Bistrice, namesto k dejanskim naročnikom, ki so bili s tem dejanjem oškodovani za približno 450 tisoč evrov.

Primer je nadaljevanje preiskave iz leta 2024, ko je policija že ovadila tri osebe zaradi treh kaznivih dejanj goljufije, "ki so prav tako z zlorabo pristnega imena podjetja z območja Trebnjega z odtujitvijo 45 ton bakrenih žic in približno 44 ton sončnih panelov oškodovali hrvaško in slovensko prevozniško podjetje v skupni vrednosti 586 tisoč evrov", je sporočila Anita Kovačič. Vsi obravnavani osumljenci so bili po navedbah policije že v preteklosti obravnavani zaradi različnih kaznivih dejanj.

policija, policijski trak | Foto: Daniel Novakovič/STA Foto: Daniel Novakovič/STA

Ustaljen modus operandi: zloraba podatkov in preusmerjanje tovora

Po ugotovitvah policije gre pri vseh primerih za podoben način izvršitve kaznivih dejanj. Storilci so zlorabili javno dostopne podatke prevozniškega podjetja in z namenom pridobitve prevozov izvedli postopke registracije.

"Za prevoze so se dogovorili s slovenskimi in tujimi prevozniškimi podjetji, ki so v tujini prevzeli blago od dobaviteljev. Storilci so nato v komunikaciji s prevozniki spremenili kraj razklada in blago usmerili na območje PU Maribor. Ob tem so z lažnim predstavljanjem osebe, odgovorne za prevzem tovora, in voznike preslepili tako, da so jim omogočili razklad tovora, ki so ga v nadaljevanju odtujili.

Mogoče visoke kazni in opozorilo prevoznikom 

Za kaznivo dejanje pomoči pri goljufiji je predpisana kazen od enega do osmih let zapora. Policija prevozniškim podjetjem svetuje večjo previdnost pri preverjanju naročnikov ter posebno skrbnost pri morebitnih spremembah pogojev prevoza in razkladanja tovora.

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