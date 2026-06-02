Ukrajina Rusija vojna tovornjak

Rusi tovornjake pobarvali v vzorce zebre: to je razlog

Zebrasto vozilo Rusija vojna | Ukrajinski droni za zaznavanje nasprotnika vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco, Rusi pa so te barve na svojih vozilih uporabili, da bi ta sistem zavedli. | Foto X/@wartranslated

Ukrajinski droni za zaznavanje nasprotnika vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco, Rusi pa so te barve na svojih vozilih uporabili, da bi ta sistem zavedli.

Ukrajinski droni vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco, da bi zaznali ruske sile, vendar pa Rusi skušajo sistem prelisičiti. Da jih ne bi izsledili, svoje tovornjake prebarvajo v bleščeč zebrasti vzorec, ki ga umetna inteligenca ne zazna, poroča Reuters.

Od začetka vojne v Ukrajini se je pojavilo več nekonvencionalnih poskusov zaščite bojnih vozil in opreme. Tako so se v zadnjih dneh na družbenih omrežjih pojavile fotografije nenavadno obarvanih ruskih tovornjakov. Pobarvani so v bleščeč zebrast vzorec. Gre sicer za taktiko, ki je bila že uporabljena na ruskih vojaških letalih za zmedo sistemov za vodenje streliva dolgega dosega.

Kot pojasnjuje portal The War Zone, so do zdaj opazili pobarvane primerke tovornjakov Ural in KAMAZ, ki imajo dva različna vzorca. Eden spominja na zebraste črte, pri čemer so črte večinoma ravne, drugi pa ima vrtinčast motiv. Vzorci pokrivajo večino zunanjih površin, vključno s kolesi.

Taktiko je med prvo svetovno vojno razvila britanska kraljeva mornarica 

Vzorci na tovornjakih spominjajo na taktiko barvanja ladij, ki jo je razvila britanska kraljeva mornarica med prvo svetovno vojno. To vrsto kamuflaže je leta 1917 izumil umetnik Norman Wilkinson. Geometrijski vzorci uporabljajo močno kontrastne barvne bloke, njihova razporeditev pa razbija vizualno obliko predmeta ter otežuje presojo razdalje in perspektive. Ko je bila kamuflaža prvič uvedena, je bila namenjena zavajanju človeškega očesa, ki gleda skozi periskop, vendar je ostala uporabna tudi po uvedbi naprednejših daljinomerov in radarja.

Ukrajinski droni za zaznavanje nasprotnika vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco, Rusi pa so te barve na svojih vozilih uporabili, da bi ta sistem zavedli. Ker mora umetna inteligenca prepoznati predmet, je kamuflaža poskus, da bi ga čim bolj popačili. Vendar pa je pri številnih dronih pri vseh ključnih odločitvah še vedno vključen človeški operater. Zato velja, da je cilj kamuflaže predvsem izogibanje trkom med fazo avtonomnega iskanja.

