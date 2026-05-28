V Budimpešti so aretirali Jordanskega državljana, ki ga sumijo obsežne finančne prevare, potem ko naj bi ukradel podatke bančne kartice hollywoodskega zvezdnika Johnnyja Deppa in z njo porabil več kot 600 tisoč evrov. Primer je zanimiv predvsem zato, ker igralec menda več kot dve leti sploh ni opazil, da z njegovega računa izginja ogromna vsota denarja.

Po pisanju britanskega Daily Maila je banka Johnnyja Deppa sumljive transakcije zaznala šele po daljšem obdobju nenavadnih plačil. Preiskava je nato vodila do 27-letnega osumljenca, ki je živel v najetem stanovanju v Budimpešti.

Madžarske oblasti poročajo, da je osumljenec ukradene podatke kreditne kartice uporabljal za spletne nakupe in rezervacije nastanitev. Preiskovalci trenutno obravnavajo kar 308 ločenih transakcij, katerih skupna vrednost presega 620 tisoč evrov.

Preiskava se je začela v začetku letošnjega leta, ko je ameriška finančna institucija opozorila madžarsko pisarno FBI na sumljive dvige in plačila z računa ene od svojih strank. Detektivi so kasneje ugotovili, da je račun pripadal Deppu.

Po navedbah preiskovalcev igralec med januarjem 2024 in decembrom 2025 ni opazil več sto izvedenih transakcij. Policija je sled denarja analizirala prek IP-naslovov, elektronskih računov in madžarske telefonske številke, povezane z rezervacijami, opravljenimi z ukradeno kartico.

Med hišno preiskavo našli tudi sumljive substance

Na posnetkih, ki jih je objavila madžarska policija, je videti trenutek aretacije, ko policisti osumljenca vklenjenega odvedejo iz stanovanja. Med preiskavo so zasegli več elektronskih naprav, za katere sumijo, da so bile uporabljene pri domnevni prevari.

Poleg tega so v stanovanju našli tudi substance, za katere obstaja sum, da gre za prepovedane droge. Zaradi tega proti osumljencu poteka še dodatna preiskava zaradi morebitne posesti narkotikov. Čeprav osumljenec vse obtožbe zanika, mu je sodišče odredilo pripor.

Kako so prišli do podatkov Deppove kartice?

Policija še vedno ugotavlja, kako so storilci pridobili podatke Deppove kartice American Express. Med možnimi scenariji omenjajo krajo podatkov, uhajanje informacij ali kompromitirano spletno transakcijo iz preteklosti.

Johnny Depp je v zadnjih letih pogosto bival v Budimpešti zaradi snemanja različnih filmskih projektov, zato preiskovalci preverjajo tudi morebitne povezave z njegovimi obiski mesta.

Madžarska policija je sporočila, da preiskava še vedno poteka in da novih aretacij ne izključujejo.